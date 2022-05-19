Во Флоренции посетитель кафе вызвал полицию из-за кофе без кофеина за 2 евро – кафе получило штраф на 1000 евро

Клиент зашел выпить кофе во флорентийском баре Ditta Artigianale. Из этого вышла целая история:

🍵 Чашка обычного эспрессо без кофеина обошлась ему в два евро.

🍵 Клиент возмутился: в обычном меню такая цена не была указана.

🍵 Он обратился в полицию, а та оштрафовала хозяина бара Франческо Санапо на тысячу евро.

🍵 Санапо написал в соцсетях, что это вполне справедливая цена, так как кофе он получает с плантации в Мексике, и оно проходит обработку перед употреблением.

🍵 Также он утверждал, что цена на кофе написана в цифровом меню (оно доступно по QR-коду), и пожаловался на устаревшие законы, поскольку «99,9% баров и ресторанов легко его нарушат».

🍵 Как в шутку написал один из пользователей соцсетей: «Если бы такой клиент приехал в Лондон, то подключил бы ФБР».

Средняя стоимость эспрессо в Италии – один евро. Но в начале 2022-го две трети баров по стране подняли цены из-за проблем с поставками и неурожаем. Ditta Artigianale, открывшись в 2013 году, продавал кофе, начиная с цены в 1,5 евро.