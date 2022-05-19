Во Флоренции посетитель кафе вызвал полицию из-за кофе без кофеина за 2 евро – кафе получило штраф на 1000 евро
Клиент зашел выпить кофе во флорентийском баре Ditta Artigianale. Из этого вышла целая история:
🍵 Чашка обычного эспрессо без кофеина обошлась ему в два евро.
🍵 Клиент возмутился: в обычном меню такая цена не была указана.
🍵 Он обратился в полицию, а та оштрафовала хозяина бара Франческо Санапо на тысячу евро.
🍵 Санапо написал в соцсетях, что это вполне справедливая цена, так как кофе он получает с плантации в Мексике, и оно проходит обработку перед употреблением.
🍵 Также он утверждал, что цена на кофе написана в цифровом меню (оно доступно по QR-коду), и пожаловался на устаревшие законы, поскольку «99,9% баров и ресторанов легко его нарушат».
🍵 Как в шутку написал один из пользователей соцсетей: «Если бы такой клиент приехал в Лондон, то подключил бы ФБР».
Средняя стоимость эспрессо в Италии – один евро. Но в начале 2022-го две трети баров по стране подняли цены из-за проблем с поставками и неурожаем. Ditta Artigianale, открывшись в 2013 году, продавал кофе, начиная с цены в 1,5 евро.
В защиту бара подключилась известная в Италии организация Confartigianato, представляющая интересы более 700 тысяч предпринимательств: «Такие ситуации сильно раздражают. На производство качественного продукта идет огромная работа».
Директор Confcommercio Toscana (представляет более 50 тысяч) компаний в сфере услуг) Франко Маринони считает так: «Кто сказал, что цена на чашку кофе, вне зависимости от качества продукта, профессионализма персонала, уровня обслуживания и тысячи других факторов должна быть одинаковой? Качество нужно всегда ценить, об этом нужно объяснять, это нужно защищать. Как это делает Санапо. Со свободой выбора цены. Рынок все равно отрегулирует и вынесет свое суждение».
Санапо сказал, что заплатит штраф, но ситуация до сих пор его злит: «Он обиделся, потому что заплатил два евро, хотя бариста взвешивал кофе, молотил его, готовил на лучших машинах на рынке. Трудно объяснить людям, что есть кофе, который может стоить больше одного евро. Кофе, который производится людьми, усердно работающим над его созданием».