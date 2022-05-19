Почему Австралия запретила солярии: за их снос бизнес получил по $1000, за их установку – штрафы от $22000

Частое посещение солярия вызывает риск рака кожи – давно известный факт, который подтверждали исследователи и ученые по всему миру. У него много противопоказаний. В Австралии соляриев уже нет. В некоторых странах – ограничения.

В Австралии – полный запрет на солярии

☀️ В 2008 году четыре жительницы Голд-Коста подали в суд на солярий из-за раздражения на коже, где остались отметины от искусственного загара. На тот момент в штате Квинсленд, куда относится город Голд-Кост, был самый высокий в мире уровень заболеваний раком кожи – ежегодно такой диагноз получали более 2300 жителей.

☀️ В 2013 году в Австралии была разработана программа по ликвидации соляриев. В том же Квинсленде за каждый ликвидированный солярий предусматривалась компенсация владельцу – $1000.

☀️ С 1 января 2015-го в стране был введен запрет на коммерческие солярии. Глава министерства защиты окружающей среды Ян Хантер ссылался на исследования: «Каждый шестой молодой пациент с меланомой мог бы избежать заболевания, если бы не пользовался солярием». Западная Австралия сначала сопротивлялась, но присоединилась к запрету через год.

☀️ Австралийские женщины обходили запрет: покупали домашние солярии через интернет. Это не запрещено, если там же не оказываются коммерческие услуги.