Почему Австралия запретила солярии: за их снос бизнес получил по $1000, за их установку – штрафы от $22000
Частое посещение солярия вызывает риск рака кожи – давно известный факт, который подтверждали исследователи и ученые по всему миру. У него много противопоказаний. В Австралии соляриев уже нет. В некоторых странах – ограничения.
В Австралии – полный запрет на солярии
☀️ В 2008 году четыре жительницы Голд-Коста подали в суд на солярий из-за раздражения на коже, где остались отметины от искусственного загара. На тот момент в штате Квинсленд, куда относится город Голд-Кост, был самый высокий в мире уровень заболеваний раком кожи – ежегодно такой диагноз получали более 2300 жителей.
☀️ В 2013 году в Австралии была разработана программа по ликвидации соляриев. В том же Квинсленде за каждый ликвидированный солярий предусматривалась компенсация владельцу – $1000.
☀️ С 1 января 2015-го в стране был введен запрет на коммерческие солярии. Глава министерства защиты окружающей среды Ян Хантер ссылался на исследования: «Каждый шестой молодой пациент с меланомой мог бы избежать заболевания, если бы не пользовался солярием». Западная Австралия сначала сопротивлялась, но присоединилась к запрету через год.
☀️ Австралийские женщины обходили запрет: покупали домашние солярии через интернет. Это не запрещено, если там же не оказываются коммерческие услуги.
Где еще запрещены солярии
🇦🇺 Австралия – вторая страна, где они под запретом. А первой стала Бразилия еще в 2009 году.
🇪🇺 В ряде стран Европы (Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Португалия, Испания, Великобритания) запрещено пользоваться солярием лицам до 18 лет.
🇨🇦🇺🇸 Такой же запрет существует в некоторых штатах США и Канады.
🇷🇺 В России также нельзя обслуживать клиентов в возрасте до 18 лет.
Польза и вред соляриев
Солярии популярны: ровный загар, хорошее настроение после процедуры. Но вреда от них больше:
◾️ Фонд борьбы с раком кожи писал, что у регулярно ходящих в солярий людей риск заболевания меланомой повышается до 35%.
◾️ Солярии не лечат кожные заболевания – это не световая терапия, так как в них используется ультрафиолет.
◾️ В случае недостатка витамина D они его не восполнят – он синтезируется под другим излучением.
◾️ Используется гораздо более интенсивное излучение: 20 минут под лампами – как несколько часов под палящим солнцем.
Но раньше к загару было другое отношение
В XIX веке считалось: чем белее кожа, тем больше денег и тем выше статус у человека, пока представители рабочего класса весь день проводили на улицах и постоянно были загорелыми. Так что женщины старались защитить себя от воздействия солнечных лучей и загара.
В 1920-х загар стал входить в моду, когда во время отдыха на яхте загорела Коко Шанель. Акцент сменился: выше статус и больше денег – это когда можно позволить себе поехать отдохнуть там, где тепло.
Добиться искусственного загара с годами стало проще – первый солярий появился в США в 1978 году, дальше их популярность только увеличивалась. Но теперь из-за негативного действия на здоровье есть ограничения.