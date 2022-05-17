«Хотим ли мы, чтобы роботы создавали искусство?» Как человекоподобный робот из Оксфорда пишет картины, проводит выставки и рассуждает о себе

«Хотим ли мы, чтобы роботы создавали искусство?»

Меллер относится к Ai-Da как к «этическому проекту», в его задачах не было создания «очень умного художника». Он не ставит вопрос: «Могут ли роботы создавать искусство?» – он спрашивает: «Действительно ли мы, люди, хотим, чтобы они это делали?»

Ai-Da названа в честь Ады Лавлейс, которую в массовой культуре называют «матерью программирования». Отсылкой к ее имени авторы одновременно «комментируют и критикуют» быстрый технологический прогресс.

Меллер считает, что телефоны, компьютеры и даже кухонные приборы со временем будут знать нас лучше, чем мы сами. По его мнению, человечество входит в эпоху, когда машинное сложно отличить от человеческого, и поэтому он задает вопрос: «Насколько вам комфортно с этим жить?»

Работы Ai-Da показывали в разных странах – в Египте ее «задержали», приняв за шпиона

Один из наиболее известных инфоповодов, связанных с Ai-Da, случился в октябре 2021 года в Египте. Робота привезли туда на выставку современного искусства, где она «презентовала» работу. Но в аэропорту Каира таможенники «задержали» ее из-за встроенных камер и модема.

В итоге Ai-Da попала на выставку, но освободили ее только через десять дней. Для этого авторы проекта запросили помощь британского посла, который «работал ночи напролет», чтобы освободить робота, рассказывал Миллер.

В Гизе Ai-Da показала скульптуру-автопортрет, демонстрирующую возможные генетические изменения человека. Работа символизирует мечты человека о вечной жизни.