«Хотим ли мы, чтобы роботы создавали искусство?» Как человекоподобный робот из Оксфорда пишет картины, проводит выставки и рассуждает о себе
Традиционно на Венецианской биеннале проходят выставки художников, но в 2022 году персональную выставку получила Ai-Da – первый в мире человекоподобный робот-художница.
Сначала Ai-Da создавала карандашные рисунки, а со временем «научилась» писать красками
Ai-Da появилась в 2019 году в британском Оксфорде. Над ней работала команда программистов, роботехников, искусствоведов и психологов, возглавляемая Эйданом Меллером. В том же году ее презентовали и с тех пор Ai-Da постоянно обновляют по мере совершенствования технологий искусственного интеллекта.
Изначально Ai-Da создавала карандашные портреты, изображения животных и натюрморты, основывая их на снимках. Со временем она научилась создавать картины красками с натуры, используя свое «зрение» – встроенные камеры. Глаза Ai-Da фиксируются на объекте, алгоритмы обрабатывают его, принимают решения – и в итоге создают картину.
«Хотим ли мы, чтобы роботы создавали искусство?»
Меллер относится к Ai-Da как к «этическому проекту», в его задачах не было создания «очень умного художника». Он не ставит вопрос: «Могут ли роботы создавать искусство?» – он спрашивает: «Действительно ли мы, люди, хотим, чтобы они это делали?»
Ai-Da названа в честь Ады Лавлейс, которую в массовой культуре называют «матерью программирования». Отсылкой к ее имени авторы одновременно «комментируют и критикуют» быстрый технологический прогресс.
Меллер считает, что телефоны, компьютеры и даже кухонные приборы со временем будут знать нас лучше, чем мы сами. По его мнению, человечество входит в эпоху, когда машинное сложно отличить от человеческого, и поэтому он задает вопрос: «Насколько вам комфортно с этим жить?»
Работы Ai-Da показывали в разных странах – в Египте ее «задержали», приняв за шпиона
Один из наиболее известных инфоповодов, связанных с Ai-Da, случился в октябре 2021 года в Египте. Робота привезли туда на выставку современного искусства, где она «презентовала» работу. Но в аэропорту Каира таможенники «задержали» ее из-за встроенных камер и модема.
В итоге Ai-Da попала на выставку, но освободили ее только через десять дней. Для этого авторы проекта запросили помощь британского посла, который «работал ночи напролет», чтобы освободить робота, рассказывал Миллер.
В Гизе Ai-Da показала скульптуру-автопортрет, демонстрирующую возможные генетические изменения человека. Работа символизирует мечты человека о вечной жизни.
Хотя Ai-Da создает то, что можно считать искусством, и даже называет себя художницей, она не считает себя человеком. «Я машина, у меня нет сознания и субъективного опыта мира», – рассказывала она на лекции TED. Она как будто «понимает» разницу между собой и живыми существами и видит свою задачу в том, чтобы задавать человечеству вопросы своей работой.