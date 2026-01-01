Ai-Da

Инфо
Человекоподобный робот
Дата создания
2019 г.
Лента
Материалы
Материалы
«Хотим ли мы, чтобы роботы создавали искусство?» Как человекоподобный робот из Оксфорда пишет картины, проводит выставки и рассуждает о себе
#Ai-Da
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