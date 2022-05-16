Чем отличаются Северный и Южный полюс и Арктика от Антарктики
Из школьной географии мы помним, что у Земли есть два полюса – Северный и Южный. И знаем, что там много ледников и очень холодно. Но чем они различаются? Объясняем.
Географические и климатические особенности
Главное различие: Северный полюс (Арктика) – точка в замерзшем океане, а Южный – место в Антарктике, которая как континент окружен океанами.
В Антарктиде много горной местности и вулканов, Арктика – преимущественно равнинный район. В Антарктиде лед лучше дрейфует – к концу лета из 6.9 млн квадратных километров остается только 1.1 млн квадратных километров. В Арктике лед более устойчив: 5.8 млн квадратных километров и много айсбергов.
Температура на Северном полюсе около −40 °C зимой, летом добирается до 0 °C. Прямо сейчас там около −5-6°C. На Южном полюсе гораздо холоднее: от −12,3 °C до −82,8 °C.
Политический статус
Северный полюс, как и прилегающий к нему Северный Ледовитый океан не принадлежит ни одной стране мира. Южный полюс тоже не принадлежит конкретному государству.
Но за территории вокруг Северного полюса между странами ведутся споры. Несмотря на то, что ООН в 1982 году приняла конвенцию по морскому праву – по ней, страны владеют теми территориями, которые относятся к их материковому шельфу. А внешельфовая зона – это нейтральные воды.
Так устроен раздел Арктики, но статус некоторых объектов все еще спорный. Например, Дания и Канада не могут поделить остров Ханса. Еще Дания, Канада и Россия оспаривают статус почти двухкилометрового хребта Ломоносова.
В случае с Антарктикой чуть проще – острых территориальных споров вокруг нее нет. Но в разные годы претензии на нее заявляли многие страны: Великобритания, Норвегия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Аргентина. Предмет их интереса – природные ископаемые: нефть, природный газ, железная руда и золото.
48 государств занимаются в Антарктике научной деятельностью и совместно следят за экологией. Размещение военных баз в Антарктике запрещено. Но любая страна мира может построить свою научную базу южнее 60° южной широты. Всего их 90, а последние станции открывали Индия и Беларусь.
Животные и растения
Гораздо разнообразнее флора в Арктике: белые медведи, песцы, северные олени. В более теплых районах много растительности: злаки, карликовые березы, лишайники, мох. Но разнообразия растений немного – в четыре раза меньше видов по сравнению с тайгой южнее.
В Антарктике же нет крупных животных на суше. Тюлени, киты и пингвины – главные животные Южного полюса. Только пингвинов там обитают до 15 миллионов. Флора Антарктики (за исключением мха и лишайника) ограничивается всего двумя травянистыми растениями – они растут на склонах гор, потому что там больше солнечного света.
Уровень освоения человеком
В Арктике живут до 4 миллионов человек. Большинство из них живут на территории России (2,3 млн человек). Самые крупные города, попадающие в арктическую зону: Мурманск, Норильск, Архангельск. Еще туда попадают города Норвегии, США и Канады. Но, конечно, у самого полюса никто не живет.
В Антарктиде постоянных жителей нет из-за экстремального холода. Есть лишь научные станции, в которых живут от тысячи до четырех тысяч человек в зависимости от времени года. Но при этом есть человек, даже родившийся в Антарктиде – Эмилиo Mapкoc Пaлмa, который родился в 1979 году на полярной станции.