Чем отличаются Северный и Южный полюс и Арктика от Антарктики

Политический статус

Северный полюс, как и прилегающий к нему Северный Ледовитый океан не принадлежит ни одной стране мира. Южный полюс тоже не принадлежит конкретному государству.

Но за территории вокруг Северного полюса между странами ведутся споры. Несмотря на то, что ООН в 1982 году приняла конвенцию по морскому праву – по ней, страны владеют теми территориями, которые относятся к их материковому шельфу. А внешельфовая зона – это нейтральные воды.

Так устроен раздел Арктики, но статус некоторых объектов все еще спорный. Например, Дания и Канада не могут поделить остров Ханса. Еще Дания, Канада и Россия оспаривают статус почти двухкилометрового хребта Ломоносова.