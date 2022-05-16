Как «Талибан» запрещает женщинам все: работу в политике, спорт, съемки в кино, одиночные походы в магазин и даже показывать лицо

Как начиналась и откуда взялась ситуация с запретами для женщин

В конце лета 2021 года из Афганистана вышли американские войска. Вскоре после этого власть в стране захватила организация «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено на территории России ). За 20 лет до этого власть организации свергли как раз все те же военные США.

В 1990-х годах при «Талибане» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено на территории России) женщины угнетались, а их права сокращались. Например, существовали такие обязательные запреты:

На ношение яркой одежды, при этом следовало покрывать все тело и лицо.

На появление на улице без сопровождения мужа или родственника.

На общение с мужчиной, если это не муж или родственник.

На присутствие на разных мероприятиях, где было бы возможно общение с мужчинами.

На изображения женщин в медиа.

На публичные занятия спортом и спортивные клубы.

На громкий смех и разговоры в публичных местах.

На посещение бань хаммам – из-за этого резко возрос процент инфекционных заболеваний у женщин.

Последовали массовые увольнения женщин с работы и их отстранения от любого вида работы по найму – это отрицательно сказалось на экономике и начальном образовании. Все подобные правила талибы объясняли желанием создать для женщин безопасную среду, в которой они сохранят достоинство и целомудрие.

В 2021 году после возвращения «Талибана» к власти сразу же появился вопрос: будут ли в новой эпохе существовать прежние тоталитарные запреты для женщин?