Как «Талибан» запрещает женщинам все: работу в политике, спорт, съемки в кино, одиночные походы в магазин и даже показывать лицо
Как начиналась и откуда взялась ситуация с запретами для женщин
В конце лета 2021 года из Афганистана вышли американские войска. Вскоре после этого власть в стране захватила организация «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено на территории России ). За 20 лет до этого власть организации свергли как раз все те же военные США.
В 1990-х годах при «Талибане» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено на территории России) женщины угнетались, а их права сокращались. Например, существовали такие обязательные запреты:
- На ношение яркой одежды, при этом следовало покрывать все тело и лицо.
- На появление на улице без сопровождения мужа или родственника.
- На общение с мужчиной, если это не муж или родственник.
- На присутствие на разных мероприятиях, где было бы возможно общение с мужчинами.
- На изображения женщин в медиа.
- На публичные занятия спортом и спортивные клубы.
- На громкий смех и разговоры в публичных местах.
- На посещение бань хаммам – из-за этого резко возрос процент инфекционных заболеваний у женщин.
Последовали массовые увольнения женщин с работы и их отстранения от любого вида работы по найму – это отрицательно сказалось на экономике и начальном образовании. Все подобные правила талибы объясняли желанием создать для женщин безопасную среду, в которой они сохранят достоинство и целомудрие.
В 2021 году после возвращения «Талибана» к власти сразу же появился вопрос: будут ли в новой эпохе существовать прежние тоталитарные запреты для женщин?
За 15-летний период, начиная с 2001-го, количество женщин-студенток в Афганистане выросло с нуля до 28%, количество женщин-преподавателей – до 14%. За 14-летний (2003-2017) доля девочек в начальных школах Афганистана увеличилась с 10% до 33%, в средних – с 6% до 39%.
Движение «Талибан» обещало на этот раз смягчить позицию по отношению к женщинам в соответствии с «исламскими ценностями» – разрешить учиться и работать. Например, официальный представитель движения Забихулла Муджахид говорил о принятии законов, которые обеспечат женщинам участие в общественной жизни, а их цель – «дать женщинам возможность внести вклад в жизнь страны в мирной и защищенной среде».
Но скепсис был выше. Бывший парламентарий и правозащитница Шукрия Баракзай говорила: «В их переговорной команде нет женщин, и в женской повестке они видят лишь источник проблем».
Что в итоге случилось с положением женщин после прихода к власти «Талибана»
◾️ Уже летом 2021-го появлялись массовые сообщения о бегстве населения из страны.
◾️ Впервые интервью в прямом эфире у представителя «Талибана» взяла журналистка. Через месяц эта журналистка покинула Афганистан, а женщины, которые работали в муниципалитете Кабула, получили приказ сидеть дома.
◾️ Учиться разрешено, но на других условиях: занятия отдельно от мужчин, дресс-код – «в соответствии с традициями ислама». Даже в перерывах между занятиями не должно быть никаких пересечений.
◾️ Женщины-полицейские уволены, так что больше нет сотрудниц, которые могли бы заниматься допросами женщин.
◾️ Власти выступили против показа по телевидению фильмов с участием женщин.
◾️ Выходить даже за продуктами в одиночку все так же опасно, как и 20 лет назад. Уезжать из дома без сопровождения мужчины не разрешено дальше, чем на 72 километра.
◾️ Все так же никакого спорта: «Они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде».
◾️ Согласно одному из отчетов, более 600 из 700 работавших в Кабуле журналисток не вернулись на работу.
◾️ В мае 2022-го женщины обязаны носить хиджаб в общественных местах. Теперь все женщины, за исключением девочек и пожилых женщин, должны закрывать и лицо, чтобы, как говорится в предписании, избегать «провокаций» при встрече с незнакомыми мужчинами.
Как все это воспринимают и к чему это приведет
В Афганистане периодически проходят акции протеста, где женщины борются за свои права. Но есть и демонстрации женщин в поддержку «Талибана». Встречаются даже женщины в регионах Афганистана, которые борются против нового режима с оружием.
В сентябре представитель «Талибана» Сайед Зекрулла Хашими прямо заявил, что нет никакой необходимости в том, чтобы женщины входили в кабинет министров, и сравнил это с проституцией на рабочем месте.
В феврале 2022 года две женщины получили руководящие должности в стране. Вызвано это было еще и тем, что в Афганистане один из самых высоких в мире показателей смертности при родах.
- Доктор Малалай Рахим стала директором специализированного родильного дома в Кабуле – единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного вида во всей стране.
- Доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале.
8 марта «Талибан» поздравил женщин с Международным женским днем. Он заверил, что стремится облегчить тяжелое положение афганских женщин и предоставить им условия для достойной жизни в свете благородной религии ислама и их общепринятых традиций.
Сейчас есть информация, что ограничения на работу женщин приведут к экономическим потерям до миллиарда долларов или до 5% ВВП Афганистана. При предыдущем правительстве 27% государственных служащих и почти 40% учителей были женщины. О пагубном влиянии на экономику из-за таких действий говорилось и в декабрьском отчете ООН.