Что такое уровни опасности. Желтый, красный – какие еще бывают? Кто их определяет? На что это влияет?
В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень опасности. Изначально он заканчивался 8 мая в 21:00. Но сейчас будет действовать до 09:00 9 мая. На сайте Гидрометцентра России появилась новость с таким содержанием: «Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна».
Но что за уровни погодной опасности? Какие есть? И что они означают?
От чего зависят уровни погодной опасности
Сайт МЧС России выделяет четыре уровня:
1. Зеленый. В этом случае погода не угрожает здоровью населения.
2. Желтый. Возможны неблагоприятные явления: осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры. Расшифровка на сайте министерства: «Они обычны для территории нашей страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности».
3. Оранжевый. В этом случае случаются неблагоприятные погодные и иногда – опасные (шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели). В этом случае возможны даже человеческие жертвы.
4. Красный. Сайт МЧС пишет: «Погода очень опасна, ожидаются метеорологические явления экстремальной интенсивности, которые могут вызвать серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы».
Такая система действует во многих странах мира. Она лежит в принципе работы европейской системы MediaAlarm. Причины понятны: цвета интуитивно легко расшифровывают погодное состояния. Некоторые страны добавляют еще одну шкалу – фиолетовую. Она связана с природными катаклизмами со смертельными уровнями опасности. Например, штормы, смерчи, цунами.
Все эти категории не присваиваются прямо в конкретный момент, когда на улице бушует природный катаклизм. Службы различных стран оповещают население сильно заранее, что позволяет ему подготовиться и принять меры для сохранения жизни в некоторых случаях. К примеру, 6 мая в Оклахоме поднялось торнадо. За день до этого власти рекомендовали отдельным регионам штата соблюдать крайнюю осторожность и по возможности уехать в безопасное место.
Такая погода характерна для южных штатов США, которые получили неофициальное прозвище «Долина торнадо». Ежегодно там возникают 600-700 смерчей (ситуация характерна для начала весны-конца лета). Конкретно последнее привело к разрушению сотен домов и автомобилей. На данный момент эпицентром торнадо в США остаются штаты Оклахома и США.
На сайте Wral.com есть объяснение по максимальным уровням опасности: «Они встречаются достаточно редко, если не носят сезонный характер. Но население должно немедленно реагировать на предупреждения властей».
Кто определяет уровни погодной опасности
В России это Гидрометцентр. В других странах – похожие государственные службы. К примеру, в США этим занимается National Weather Service (Национальная погодная служба). Она тесно взаимодействует с локальными службами, отвечающими за каждый штат, и выдает рекомендации на основании их данных.
Почему на майских праздниках в России желтый уровень
Вся проблема в ветре. Изначально Гидрометцентр прогнозировал силовой диапазон ветра от 15 до 17 метров в секунду. Дальше учреждение предупредило жителей Москвы и Московской области, что скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду до утра 9 мая.
«Риамо» пишет, что аналогичный уровень погодной опасности действует в Брянской, Ивановской, Костромской, Курской и Ярославской областях. А сам Гидрометцентр еще 7 мая обещал прохладную погоду на праздничные дни для многих регионов центральной части России. Особенно это касается 9 мая:
- «Атмосферный фронт с северо-запада пройдет 8-9 мая по Европейской части. В связи с этим ожидаются дожди и распространение холодного воздуха с севера Европы»;
- Вот прогноз для Москвы на 9 мая: «В Москве и Московской области 9 мая ночью облачно, дождь, температура в Москве 5...7°, по области 2...7°, ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура в Москве 9...11°, по области 7...12°, ветер северо-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 18 м/с»;
- В некоторых регионах также ожидаются осадки.