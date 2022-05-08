Что такое уровни опасности. Желтый, красный – какие еще бывают? Кто их определяет? На что это влияет?

От чего зависят уровни погодной опасности

Сайт МЧС России выделяет четыре уровня:

1. Зеленый. В этом случае погода не угрожает здоровью населения.

2. Желтый. Возможны неблагоприятные явления: осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры. Расшифровка на сайте министерства: «Они обычны для территории нашей страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности».

3. Оранжевый. В этом случае случаются неблагоприятные погодные и иногда – опасные (шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели). В этом случае возможны даже человеческие жертвы.

4. Красный. Сайт МЧС пишет: «Погода очень опасна, ожидаются метеорологические явления экстремальной интенсивности, которые могут вызвать серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы».

Такая система действует во многих странах мира. Она лежит в принципе работы европейской системы MediaAlarm. Причины понятны: цвета интуитивно легко расшифровывают погодное состояния. Некоторые страны добавляют еще одну шкалу – фиолетовую. Она связана с природными катаклизмами со смертельными уровнями опасности. Например, штормы, смерчи, цунами.