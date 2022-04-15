Города ждут снег в середине апреля, но такая погода уже была: в Москве прогнозируется двойной рекорд осадков

В России опять станет холодно

🌨️ На субботу и воскресенье 16-17 апреля в Москве прогнозируются заморозки и гололед, снег до пяти сантиметров. Но с понедельника уже плюс десять, а дальше – еще теплее.

🌨️ В Санкт-Петербурге в субботу – осадки, ветер, ночью – падение температур до минус двух градусов.

🌨️ В Перми температура упадет до нуля, будет дождь с мокрым снегом, ночью будет холодно до минус пяти.

🌨️ В Ярославской области – небольшой снег.

🌨️ В Туле в ночь на воскресенье будет минус один, к этому времени пройдет сильный дождь.

Как объяснить похолодание в России

Объяснение такое: зона повышенного давления пробилась за запад Русской равнины и вытеснила мощный атмосферный фронт.

Резкое похолодание в конце марта – начале апреля случается часто. Падение среднесуточной температуры до минус 1-2 градусов – чуть меньше, чем обычные для этого времени +2.