Города ждут снег в середине апреля, но такая погода уже была: в Москве прогнозируется двойной рекорд осадков
Апрель в России начался с холодов и осадков. В РПЛ переносился на час матч «Локомотив» – «Спартак», но все равно пришлось играть в снегу. В ФНЛ из-за метели приостанавливались две игры. Через неделю стало теплее, но середина апреля возвращает нас к зиме.
В России опять станет холодно
🌨️ На субботу и воскресенье 16-17 апреля в Москве прогнозируются заморозки и гололед, снег до пяти сантиметров. Но с понедельника уже плюс десять, а дальше – еще теплее.
🌨️ В Санкт-Петербурге в субботу – осадки, ветер, ночью – падение температур до минус двух градусов.
🌨️ В Перми температура упадет до нуля, будет дождь с мокрым снегом, ночью будет холодно до минус пяти.
🌨️ В Ярославской области – небольшой снег.
🌨️ В Туле в ночь на воскресенье будет минус один, к этому времени пройдет сильный дождь.
Как объяснить похолодание в России
Объяснение такое: зона повышенного давления пробилась за запад Русской равнины и вытеснила мощный атмосферный фронт.
Резкое похолодание в конце марта – начале апреля случается часто. Падение среднесуточной температуры до минус 1-2 градусов – чуть меньше, чем обычные для этого времени +2.
В середине апреля Гисметео объясняет резкую смену погоды естественным синоптическим периодом, когда в промежуток времени происходит один и тот же атмосферный процесс, а при смене – быстрая перестройка термобарического поля, что приводит к изменению характера погоды. Этот период начался в понедельник, а на выходные приходится обратный процесс.
В прошлых годах снег был даже в мае
Да, в конце апреля и начале мая 2021-го были и снег, и град. А из-за сильного ветра специалисты российского Гидрометцентра объявляли желтый уровень погодной опасности.
В 2020 году дождь и мокрый снег выпали на Москву вообще в ночь с 20 на 21 мая. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил это тем, что холодные воздушные массы беспрепятственно поступали из Гренландского моря и приполярных районов на европейскую территорию.
Согласно дневнику погоды от Гисметео, 21-23 мая температура в Москве держалась на уровне +8-9 градусов днем и +5-7 – ночью. А уже 25 мая днем было +18.
Какой была температура в середине апреля за последние 10 лет
За основу взяты показатели дневника по погоде в Москве в период с 13 по 17 апреля:
- 2012: от +4 до +20 всего за несколько дней.
- 2013: от +10 до +18.
- 2014: падала с +13 до +5.
- 2015: от +13 до +7, а 19 апреля даже было -1.
- 2016: падала от +16 до +3.
- 2017: от +6 до 0, да и вообще от 10 градусов температура была только в последнюю неделю апреля.
- 2018: от +10 до +20.
- 2019: от +7 до +11, но было и снижение до трех градусов.
- 2020: падение от +16 до +5.
- 2021: в районе от +18 до +22, было очень тепло.
Сейчас в 2022-м на 16-17 апреля Гисметео прогнозирует в Москве +6 в субботу и +3 в воскресенье. А ночью будут соответственно ноль и минус один градус.
А в Москве ожидается рекорд по осадкам. И не один
«В предстоящие сутки на Москву обрушатся осадки, которых не было в апреле за всю историю метеонаблюдений», – цитировало РИА синоптика «Фобоса» 15 апреля.
Прежний рекорд принадлежит прошлому году. В 2021-м 24 апреля был сильнейший дождь – выпали рекордные17 мм осадков. До этого максимум был в 1891 году (12 мм). Хотя апрель – четвертый сухой месяц в годовом цикле после марта, февраля и января.
- Миллиметр осадков рассчитывается как один литр воды на квадратный метр.
В апреле-2022 метеоролог Александр Шувалов предположил, что весь месяц может стать рекордным для Москвы по количеству осадков. На 13 апреля темпы сравнимы с максимальными – 107 мм выпало в 1903 году.