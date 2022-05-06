«Клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Может – я же играл». Тренер Григорян возвращается в мемы через интервью
Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян ответил на вопросы журналиста после матча чемпионата России против «Локомотива» (0:0). Диалог был таким:
– Если говорить о женском футболе, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь?
– Естественно. Вы играли в финале Лиги чемпионов.
– Ну вот. А ты хочешь от меня клоунады. А клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Может. Я же играл.
Григоряну 55 лет, он тренировал почти два десятка клубов, пять из которых – женские.
В 2009 году возглавляемая им пермская «Звезда-2005» дошла до финала женского Кубка УЕФА (сейчас этот турнир называется женской Лигой чемпионов). Это был последний двухматчевый финал в его истории.
Соперником был немецкий «Дуйсбург-2001». В первой игре, которая состоялась в Казани, «Звезда» проиграла 0:6, хотя еще до 64-й минуты пропустила всего гол. Ответный матч – формальность с ничьей 1:1, но к тому времени Григорян был отстранен.
«Почему отстранен? Безобразная игра в финале Кубка УЕФА и есть причина, – объяснил Григорян. – Позиция моя такова: я сделал для этой команды и Перми столько, что считаю нужным уйти с высоко поднятой головой. Отстранение – техничная форма увольнения, которая не предусматривает каких-то компенсаций. Но я продолжаю приходить на тренировки, общаюсь с игроками. Думаю, было бы намного тяжелее, если бы я просто взял и ушел».
«Звезда» шесть раз выигрывала чемпионат России и семь раз – Кубок. С Григоряном она трижды побеждала в обоих турнирах. И только при нем клуб из России добирался до финала женского еврокубка.