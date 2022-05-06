«Клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Может – я же играл». Тренер Григорян возвращается в мемы через интервью

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян ответил на вопросы журналиста после матча чемпионата России против «Локомотива» (0:0). Диалог был таким:

– Если говорить о женском футболе, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь?

– Естественно. Вы играли в финале Лиги чемпионов.

– Ну вот. А ты хочешь от меня клоунады. А клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Может. Я же играл.

Григоряну 55 лет, он тренировал почти два десятка клубов, пять из которых – женские.