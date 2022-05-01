Посмотрите, как сейчас выглядит карнавал в Бразилии – первый за 2 года из-за пандемии

В 2020-м началась пандемия коронавируса, которая повлияла абсолютно на все области жизни. От этого пострадал в том числе и ежегодный бразильский карнавал. Его переносили несколько раз, а однажды об этом особенно сожалел мэр Рио-де-Жанейро Едуарду Паис. В 2021-м после переноса карнавала с февраля он написал:

«Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако сейчас нет смысла предполагать, что мы сможем провести карнавал в июле».

Паис планировал проведение карнавала на июль, но ситуацию вновь испортила пандемия. Дальше бразильские власти перенесли его на начало 2022-го – но здесь уже бушевал омикрон. И тогда они поставили новые предварительные даты – с 20-го по 30-е апреля. И карнавал уже никуда не перенесли.

Почему карнавал длится так долго? Просто в нем представлены сценки 12 школ самбы. Каждая должна за 65 минут пересечь самбадрому «Сан-Маркис ди Сапукаи», посвятив выступление негритянскому культу Эшу. В карнавале-2022 участвовали несколько тысяч человек, а само мероприятие началось спустя 12 часов после того, как Паис дал разрешение проводить массовые мероприятия на самбадроме. 30 апреля карнавал заканчивается выступлениями чемпиона, вице-чемпиона и призеров с высокими баллами от жюри на «Сан-Маркис ди Сапукаи».

И вот таким он был сейчас: