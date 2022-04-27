Майские праздники в 2022 году: какие дни выходные, какой календарь, чем отличаются от прошлых лет

Какие праздники отмечаются в мае

В мае есть два праздника – это Праздник Весны и Труда, а также День Победы.

Праздник Весны и Труда – 1 мая. В 1856 году в этот день рабочие в Австралии выдвинули о восьмичасовом рабочем дня, а в Париже он стал Днем солидарности трудящихся.

День победы в Великой Отечественной войне – 9 мая. В 1945 году в ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступал в силу 9 мая в 00:01 по московскому времени.

Майские выходные в 2022 году

Официально расписание 1-10 мая выглядит так:

1-3 мая (с воскресенья по вторник) – праздники.

4-6 мая (со среды по пятницу) – рабочие.

7-10 мая (с субботы по вторник) – праздники.

Получается, что праздничные и выходные дни дважды будут сериями по четыре дня подряд. С учетом того, что 30 апреля – суббота.

Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова опровергла информацию о выходных с 1 по 10 мая из-за потенциального роста заболевания коронавирусом. «Подобные меры в правительстве Москвы не обсуждаются», – сказала она.

Также известно, что мэрия Москвы не согласовала шествие на 1 мая с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.

Почему 3 и 10 мая в 2022 году тоже праздничные

Это постановление Правительства РФ, которое было принято в сентябре в 2021 году:

Так как 1 января в 2022 году выпало на субботу – выходной день перенесен на 3 мая.

2 января выпало на воскресенье – выходной день перенесен на 10 мая.

В 2020 и 2021 году из-за пандемии коронавируса нерабочими помимо праздничных были все майские дни вплоть до 11-го числа.

Сколько всего дней в мае в России – выходные

В общей сложности – почти две недели:

1, 2, 3 мая – праздники.

7, 8, 9, 10 мая – праздники.

14, 15 мая – выходные.

21, 22 мая – выходные.

28, 29 мая – выходные.

Итого – 13 дней. Всего в мае 31 день. А первые две майские недели вместят в себя по три рабочих дня вместо обычных пяти.

Так выглядит майский календарь на 2022 год: