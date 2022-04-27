Майские праздники в 2022 году: какие дни выходные, какой календарь, чем отличаются от прошлых лет
Каждый год в России рабочие дни в первые десять чисел мая строятся по-разному. Это зависит от календаря – выпадают ли праздники на субботу и воскресенье, есть ли дополнительные дни для отдыха.
Какие праздники отмечаются в мае
В мае есть два праздника – это Праздник Весны и Труда, а также День Победы.
- Праздник Весны и Труда – 1 мая. В 1856 году в этот день рабочие в Австралии выдвинули о восьмичасовом рабочем дня, а в Париже он стал Днем солидарности трудящихся.
- День победы в Великой Отечественной войне – 9 мая. В 1945 году в ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступал в силу 9 мая в 00:01 по московскому времени.
Майские выходные в 2022 году
Официально расписание 1-10 мая выглядит так:
- 1-3 мая (с воскресенья по вторник) – праздники.
- 4-6 мая (со среды по пятницу) – рабочие.
- 7-10 мая (с субботы по вторник) – праздники.
Получается, что праздничные и выходные дни дважды будут сериями по четыре дня подряд. С учетом того, что 30 апреля – суббота.
Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова опровергла информацию о выходных с 1 по 10 мая из-за потенциального роста заболевания коронавирусом. «Подобные меры в правительстве Москвы не обсуждаются», – сказала она.
Также известно, что мэрия Москвы не согласовала шествие на 1 мая с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.
Почему 3 и 10 мая в 2022 году тоже праздничные
Это постановление Правительства РФ, которое было принято в сентябре в 2021 году:
- Так как 1 января в 2022 году выпало на субботу – выходной день перенесен на 3 мая.
- 2 января выпало на воскресенье – выходной день перенесен на 10 мая.
В 2020 и 2021 году из-за пандемии коронавируса нерабочими помимо праздничных были все майские дни вплоть до 11-го числа.
Сколько всего дней в мае в России – выходные
В общей сложности – почти две недели:
- 1, 2, 3 мая – праздники.
- 7, 8, 9, 10 мая – праздники.
- 14, 15 мая – выходные.
- 21, 22 мая – выходные.
- 28, 29 мая – выходные.
Итого – 13 дней. Всего в мае 31 день. А первые две майские недели вместят в себя по три рабочих дня вместо обычных пяти.
Так выглядит майский календарь на 2022 год: