Помните День сурка? В Нью-Джерси трагедия: прямо перед праздником умер сурок, который предсказывал погоду 🦦
Почему везде мелькают новости о сурке Мэле?
Сурок Мэл умер в Миллтауне. Он занимался предсказаниями погоды в Нью-Джерси с 2015 года. Это лесной сурок, который прожил примерно семь лет. В неволе они обычно живут от трех до шести лет. Смерть Мэла произошла в конце января – перед празднованием Дня сурка. Этот праздник в основном отмечается в большинстве городов США и Канады, но известен на весь мир.
У Мэла из Миллтауна был предшественник с таким же именем. Причину смерти нового Мэла никто не говорит, но сайты Нью-Джерси вспоминают другую смерть сурка. В 2014 году бывший мэр Нью-Йорка уронил его на церемонии. Тот сурок умер через неделю. 2 февраля люди ежегодно узнают погоду на шесть недель: будет продолжение зимы или ранняя весна.
C 2018 года в фейсбуке существует группа, которая публикует последние новости о сурке Мэле. Именно там впервые появились сообщения о его смерти. Из-за этого трагичного события в штате Нью-Джерси отменено празднование Дня сурка. Объяснение: за несколько дней для местного прогнозиста Мэла было сложно найти замену. В других местах праздничные сурки остались.
Как сурок вообще предсказывает зиму или весну?
Как все происходит по легенде:
1. Сурок просыпается 2 февраля;
2. Дальше он сам вылезает из норы;
3. Видит тень в солнечный день и прячется – зима будет еще шесть недель. Если день пасмурный – скоро наступит весна.
Как люди предсказывают погоду в реальности:
1. Во время праздника сурка достают из норы;
2. Если он смотрит на тень – зима. Если не смотрит – весна;
3. Сурок получает публичную благодарность, а церемония транслируется.
Когда День сурка в 2022 году?
В этом году и всегда он празднуется в одну и ту же дату - 2 февраля.
Фильм «День сурка» связан с этой традицией?
В 1993 году (1995 – в России) вышел фильм «День сурка». В нем главный герой Фил Коннорс попадал во временную петлю и постоянно проживал один день – 2 февраля. Все происходило с ним именно в День сурка. Его празднование показано там в подробностях.
Многие считают и пишут, что февральская дата празднования Дня сурка идет от фильма. Это не так: впервые день сурка отмечался еще 2 февраля 1887 года в штате Пенсильвания. Гидрометцентр России вообще дает информацию по 1886 году.
От фильма пошло выражение «День сурка» – оно стало символом рутины и монотонности. Важно: для создания праздника не всегда использовались сурки. В некоторых городах вместо них были ежи, поэтому там параллельно отмечается и День ежа. Такая традиция сохранилась в Новосибирске.
Как дела у других сурков в этот праздник?
Город Панксатони из штата Пенсильвания считается родиной этого праздника. Местного сурка-метеоролога зовут Фил. У него есть специальные хранители, которые 2 февраля вытаскивают сурка из норы. Daily Mail пишет, что за все время местные Филы минимум 105 раз предсказывали продолжение зимы и только 20 – скорую весну. Но самих предсказаний было больше.
Сейчас Фил увидел тень и предсказал зиму.
Другой известный предсказатель (их много) живет в Нью-Йорке – это сурок Чак. 2 февраля к нему публично обратился мэр города, чтобы Чак не смотрел на свою тень. Когда люди его достали, Чак выполнил желание. Так он второй год подряд предсказал наступление ранней весны. New York Post рассказал, что точность предсказаний Чака составляет 85%.
В России в этот день принято брать комментарии у метеорологов и экспертов. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прояснил, что через сурков невозможно определить начало весны. Параллельно Московский зоопарк объяснил, почему местные степные сурки не проснулись: у них более затяжной период спячки, чем у американских лесных.
Зоопарк показал такое праздничное видео:
В США День сурка – это еще и мемы. Даже небоскреб боится тени и предсказывает еще шесть недель зимы.
Актер Райан Рейнольдс просто поздравил всех с Днем сурка:
В этот день метеорологами выступают даже лебеди: