Помните День сурка? В Нью-Джерси трагедия: прямо перед праздником умер сурок, который предсказывал погоду 🦦

Почему везде мелькают новости о сурке Мэле?

Сурок Мэл умер в Миллтауне. Он занимался предсказаниями погоды в Нью-Джерси с 2015 года. Это лесной сурок, который прожил примерно семь лет. В неволе они обычно живут от трех до шести лет. Смерть Мэла произошла в конце января – перед празднованием Дня сурка. Этот праздник в основном отмечается в большинстве городов США и Канады, но известен на весь мир.

У Мэла из Миллтауна был предшественник с таким же именем. Причину смерти нового Мэла никто не говорит, но сайты Нью-Джерси вспоминают другую смерть сурка. В 2014 году бывший мэр Нью-Йорка уронил его на церемонии. Тот сурок умер через неделю. 2 февраля люди ежегодно узнают погоду на шесть недель: будет продолжение зимы или ранняя весна.

C 2018 года в фейсбуке существует группа, которая публикует последние новости о сурке Мэле. Именно там впервые появились сообщения о его смерти. Из-за этого трагичного события в штате Нью-Джерси отменено празднование Дня сурка. Объяснение: за несколько дней для местного прогнозиста Мэла было сложно найти замену. В других местах праздничные сурки остались.