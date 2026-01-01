День сурка

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Традиционный праздник в США и Канаде
Дата
2 февраля
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Помните День сурка? В Нью-Джерси трагедия: прямо перед праздником умер сурок, который предсказывал погоду 🦦
#День сурка
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