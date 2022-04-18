Как изменится рынок аренды квартир в Москве и России в целом: цена, спрос, особенности
До весны 2021 года рынок аренды был в стагнации по нескольким факторам: влияла и ограничения из-за коронавируса, и льготная ипотека, и удаленная работа. Летом спрос на арендное жилье стал выше, а пиком был сентябрь. Одни из причин – начало учебного года и снижение числа сотрудников на удаленке.
Тогда ЦИАН зафиксировал спрос на аренду во всех крупнейших городах выше, чем в 2020 году. Прогноз на 2022-й – спрос на аренду будет расти.
В марте 2022-го возникли вопросы.
По данным «МК», в ближайшие месяцы граждане, чей доход зависит от сдачи квартир в аренду, могут пострадать из-за экономического кризиса.
- Многие арендовавшие съезжают и вообще уезжают в свои города, так как их проекты закрываются.
- Это же касается и иностранцев.
- Молодежь и приезжие больше интересуются апартаментами или студиями, чем квартирами.
Заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова сообщила, что дальнейшего роста цен пока не ожидается, так как доходы арендаторов не растут.
В Москве увеличилось число желающих сдать жилье в аренду. Здесь и далее – данные РБК со ссылкой на ЦИАН и «Авито» на середину марта:
- В начале февраля на выбор было примерно 8,7 тысяч типовых лотов, в середине марта их стало 12,3 тысячи.
- Количество квартир для долгосрочной аренды в Москве увеличилось в среднем на 23%, число объявлений о сдаче однушек и студий – на 33% и 44% соответственно.
Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал «Известиям», что спрос на аренду жилья в Москве за месяц снизился на 17%. А многие арендаторы снижают цены даже на пять-десять тысяч.
Наиболее доступные квартиры в Москве сейчас:
- Район Перово – однокомнатная – от 24 тысяч рублей.
- Южное Тушино – двухкомнатная – от 35 тысяч рублей.
- Печатники – трехкомнатная – от 42 тысяч рублей.
- Нагатино-Садовники – четырехкомнатная – от 70 тысяч рублей.
Генеральный директор агентства элитной недвижимости Tweed Ирина Могилатова уточнила, что после приостановки работы иностранных компаний в РФ в центре Москвы освободилось много квартир, так что понизилась и средняя ставка на элитные. Она не исключает, что рынок элитной аренды в Москве перетерпит стагнацию на какое-то время.
Эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина считает, что ситуация напоминает ту, которая происходила во время локдауна: «Арендаторы с сокращением уровня дохода стали переезжать в квартиру дешевле или вовсе в другой город. Рантье в результате снижали ставки и предлагали дисконты на фоне роста конкуренции».
Подобная ситуация возникает везде. Например, во Владивостоке зафиксировано трекхратное увеличение числа желающих сдать квартиру в аренду.
- Но спрос на аренду в ближайший перспективе может вырасти из-за роста ипотечных ставок и желающих приобрести жилье, которые остановились с этим вопросом из-за нестабильной ситуации.
- Есть и другой прогноз: может появиться еще больше квартир, когда уедут многие иногородние студенты и рабочие – так стоимость просядет еще на 10-15%.
В целом, ситуация выглядит так:
- Аренда квартир подешевела, хотя и не очень сильно.
- Но она стала дешевле ипотеки, чья ставка выросла слишком серьезно.
- Спрос на аренды упал, желающих сдать в аренду стало больше.
- Прогнозы делать слишком сложно, поэтому, что будет дальше – неизвестно.