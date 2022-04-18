Как изменится рынок аренды квартир в Москве и России в целом: цена, спрос, особенности

До весны 2021 года рынок аренды был в стагнации по нескольким факторам: влияла и ограничения из-за коронавируса, и льготная ипотека, и удаленная работа. Летом спрос на арендное жилье стал выше, а пиком был сентябрь. Одни из причин – начало учебного года и снижение числа сотрудников на удаленке.

Тогда ЦИАН зафиксировал спрос на аренду во всех крупнейших городах выше, чем в 2020 году. Прогноз на 2022-й – спрос на аренду будет расти.

В марте 2022-го возникли вопросы.

По данным «МК», в ближайшие месяцы граждане, чей доход зависит от сдачи квартир в аренду, могут пострадать из-за экономического кризиса.

Многие арендовавшие съезжают и вообще уезжают в свои города, так как их проекты закрываются.

Это же касается и иностранцев.

Молодежь и приезжие больше интересуются апартаментами или студиями, чем квартирами.

Заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова сообщила, что дальнейшего роста цен пока не ожидается, так как доходы арендаторов не растут.