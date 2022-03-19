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#кино

Игра: угадайте русский сериал по одному кадру

вчера, 20:00

В этой игре мы предлагаем кадры русских сериалов разных лет (в подсказке написано, когда они выходили или еще выходят).

Вам нужно вписать название сериала без кавычек. Время на обдумывание не ограничено, но если вы сдадитесь, то не сможете вернуться к вопросу. 

Удачи в игре!

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vladik12
вчера, 23:50

Крутой тест!

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