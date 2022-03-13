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#мир

Как сейчас летать в Сочи

13 марта, 16:06

Ilya Galakhov/Global Look Press

Росавиация приостановила работу аэропортов в южных городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. В этом списке нет Сочи.

Доступен ли Сочи для перелетов сейчас и какие особенности надо учитывать

Да, аэропорт Сочи работает. Например, на 14 марта официальный сайт аэропорта дает такие рейсы (вылетают):

Вот на прилет:

С полным расписанием всех рейсов, связанных с аэропортом Сочи, вы можете ознакомиться на официальном сайте.

Аэропорт Сочи стал авиахабом, то есть узловым аэропортом. 1 марта «Аргументы и факты» писали, ссылаясь на пресс-службу аэропорта: с 24 февраля он обслужил 74 тысячи пассажиров. Изначально были проблемы с вылетом и прилетом, рейсы задерживались. Но работа аэропорта Сочи нормализовалась 25 февраля.

Об этом говорила пресс-служба аэропорта: «Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения. Назначаются авиалайнеры большей вместимости».

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Сочинский аэропорт стал единственным работающим на юге России. Но с рядом других южных городов авиасообщение невозможно, поэтому возникают трудности. Например, у футбольного клуба «Сочи» 7 марта был выездной матч с «Ростовом». В Ростов-на-Дону клуб добирался на поезде, но не на самолете.

инстаграм «Сочи»

Зато Сочи помогает вылететь за границу. Одну историю рассказал бывший игрок «Краснодара» Виктор Классон. Чтобы улететь в Швецию, он вместе с семьей добирался до Сочи на автобусе, а оттуда транзитом через Стамбул попал домой.

Футболист Классон рассказал, как возвращался с семьей из Краснодара в Швецию: через два города, в ливень по серпантину

За сколько можно добраться из Москвы в Сочи

Берем среднюю цену за следующую неделю:

Куда можно улететь из Сочи

Во многие города России. Что касается зарубежных стран, то в следующие: Узбекистан, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Армения, Белоруссия, Азербайджан и Казахстан.

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