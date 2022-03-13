Как сейчас летать в Сочи
Росавиация приостановила работу аэропортов в южных городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. В этом списке нет Сочи.
Доступен ли Сочи для перелетов сейчас и какие особенности надо учитывать
Да, аэропорт Сочи работает. Например, на 14 марта официальный сайт аэропорта дает такие рейсы (вылетают):
Вот на прилет:
С полным расписанием всех рейсов, связанных с аэропортом Сочи, вы можете ознакомиться на официальном сайте.
Аэропорт Сочи стал авиахабом, то есть узловым аэропортом. 1 марта «Аргументы и факты» писали, ссылаясь на пресс-службу аэропорта: с 24 февраля он обслужил 74 тысячи пассажиров. Изначально были проблемы с вылетом и прилетом, рейсы задерживались. Но работа аэропорта Сочи нормализовалась 25 февраля.
Об этом говорила пресс-служба аэропорта: «Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения. Назначаются авиалайнеры большей вместимости».
Сочинский аэропорт стал единственным работающим на юге России. Но с рядом других южных городов авиасообщение невозможно, поэтому возникают трудности. Например, у футбольного клуба «Сочи» 7 марта был выездной матч с «Ростовом». В Ростов-на-Дону клуб добирался на поезде, но не на самолете.
Зато Сочи помогает вылететь за границу. Одну историю рассказал бывший игрок «Краснодара» Виктор Классон. Чтобы улететь в Швецию, он вместе с семьей добирался до Сочи на автобусе, а оттуда транзитом через Стамбул попал домой.
Футболист Классон рассказал, как возвращался с семьей из Краснодара в Швецию: через два города, в ливень по серпантину
За сколько можно добраться из Москвы в Сочи
Берем среднюю цену за следующую неделю:
- «Аэрофлот»: от 5600 до 7000 рублей.
- Utair: от 4000 до 7500 тысяч рублей.
- S7 Airlines: от 5600 до 7000 тысяч рублей.
- «Уральские авиалинии»: от 4400 до 6500 рублей.
- «Победа»: от 4600 до 4700 рублей.
Куда можно улететь из Сочи
Во многие города России. Что касается зарубежных стран, то в следующие: Узбекистан, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Армения, Белоруссия, Азербайджан и Казахстан.