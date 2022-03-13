Как сейчас летать в Сочи

С полным расписанием всех рейсов, связанных с аэропортом Сочи, вы можете ознакомиться на официальном сайте.

Аэропорт Сочи стал авиахабом, то есть узловым аэропортом. 1 марта «Аргументы и факты» писали, ссылаясь на пресс-службу аэропорта: с 24 февраля он обслужил 74 тысячи пассажиров. Изначально были проблемы с вылетом и прилетом, рейсы задерживались. Но работа аэропорта Сочи нормализовалась 25 февраля.

Об этом говорила пресс-служба аэропорта: «Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения. Назначаются авиалайнеры большей вместимости».