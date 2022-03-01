70 идей подарков на 8 марта для учителей

Что можно подарить учителям на 8 марта

Можно выделить такой список по самым распространенным и универсальным подаркам учителям на 8 марта:

Букет цветов;

Подарочный сертификат;

Чайный или кофейный набор;

Книга или ежедневник;

Необычный шоколад;

Набор конфет;

Ручка (возможно, именная);

Набор печенья;

Именная кружка;

Медовый набор.

Интернет-магазин «Артфлора» подробно рассказывал о вариантах цветов, которые подходят различным учителям. Так классной руководительнице стоит подарить классические розы, всем остальным – миксы из тюльпанов. Если дарить букет от всего класса, то лучше собрать его из 15-19 тюльпанов. Из-за ажиотажа в цветочных магазинах желательно заказывать букеты заранее.

Одним из самых популярных вариантов подарков для учителей остаются книги. Здесь и становятся актуальными подарочные сертификаты. Тут подходит сертификат в «Читай-город». Там существуют различные номиналы: 500, 1000, 3000 рублей. При использовании такого сертификата педагог сам себе выберет подарок. Такая идея подходит и при выборе подарка для завуча.

Выбрать чайный или кофейный набор поможет сайт «Кантаты» – с отдельной подборкой именно под 8 марта. Московский универмаг предлагает подобрать в дополнение к такому набору интересную кружку (можно выбрать по ссылке). Здесь же подойдут наборы, которые оформлены в весенней тематике. Упаковка в таком случае будет важнее содержания подарка. Совсем не нужно делать его дорогим.