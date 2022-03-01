70 идей подарков на 8 марта для учителей
Что можно подарить учителям на 8 марта
Можно выделить такой список по самым распространенным и универсальным подаркам учителям на 8 марта:
- Букет цветов;
- Подарочный сертификат;
- Чайный или кофейный набор;
- Книга или ежедневник;
- Необычный шоколад;
- Набор конфет;
- Ручка (возможно, именная);
- Набор печенья;
- Именная кружка;
- Медовый набор.
Интернет-магазин «Артфлора» подробно рассказывал о вариантах цветов, которые подходят различным учителям. Так классной руководительнице стоит подарить классические розы, всем остальным – миксы из тюльпанов. Если дарить букет от всего класса, то лучше собрать его из 15-19 тюльпанов. Из-за ажиотажа в цветочных магазинах желательно заказывать букеты заранее.
Одним из самых популярных вариантов подарков для учителей остаются книги. Здесь и становятся актуальными подарочные сертификаты. Тут подходит сертификат в «Читай-город». Там существуют различные номиналы: 500, 1000, 3000 рублей. При использовании такого сертификата педагог сам себе выберет подарок. Такая идея подходит и при выборе подарка для завуча.
Выбрать чайный или кофейный набор поможет сайт «Кантаты» – с отдельной подборкой именно под 8 марта. Московский универмаг предлагает подобрать в дополнение к такому набору интересную кружку (можно выбрать по ссылке). Здесь же подойдут наборы, которые оформлены в весенней тематике. Упаковка в таком случае будет важнее содержания подарка. Совсем не нужно делать его дорогим.
10 оригинальных креативных подарков учителю на 8 марта
- Ваза для цветов. Красивая, большая или даже не самого обычного вида. Можно подобрать по цене от 500 до 1500 рублей. Материал: стекло или хрусталь. Дарить лучше вместительную, но интересную по внешнему виду.
- Увлажнитель воздуха. Такой интересный подарок для учителя на 8 марта подойдет ему и для личного пользования в домашних условиях. Такие увлажнители различаются по ценам и внешнему виду, но легко подбирается креативный вариант по цене в пределах 3 тысяч рублей.
- Зонт. Мы не шутим: это креативный подарок учителю на 8 марта. Особенно стильно будет смотреться прозрачный зонт – такой вариант подойдет для учительницы любого возраста и с любыми предпочтениями.
- Именной брелок. Маленькие подарки учителям на 8 марта – приятные дополнения к основным сюрпризам. Брелок подходит в подарок отдельно от одного ученика.
- Подписка на онлайн-сервис. Netflix, Amediateka, Okko – отличные варианты для необычного подарка педагогу в школе. Такая подписка подойдет в подарок на 8 марта и учителю английского языка. Фильмы в этих сервисах можно смотреть в оригинальной озвучке.
- Шоколадный набор. Не ограничиваем себя по форме: большая шоколадка, набор шоколадных конфет, подборка из нескольких шоколадок. Собирается самостоятельно в обычном магазине или используются готовые варианты.
- Букет из фруктов. Фрукты – лишь один из многих вариантов. В цветочных магазинах продаются готовые оригинальные букеты в подарок для любимой учительницы на 8 марта. Они могут быть из мишек, конфет или с необычным сочетанием вещей. Отлично подойдет в момент, если цветы уже надоели.
- Креативный торт. Здесь с выбором помогут сами кондитерские. Возможно, даже не придется беспокоиться и выдумывать дизайн. Легко выбрать готовые торты (как тут) и добавить к ним частичку авторского оформления. Цена останется в пределах 2-3 тысяч рублей. Кажется, это хороший подарок учителю на 8 марта от родителей.
- Флешка. Оригинальный и одновременно полезный подарок для учителя в школе. Варианты попроще можно выбрать в любом магазине (условно – «Эльдорадо»). Дальше – пространство для креатива. Можно сделать именную флешку или выбрать необычный вариант. Это может быть даже флешка в виде розы.
- Праздничная стенгазета. Для такого подарка придется приложить много энергии, но усилия того стоят. Это необычный подарок учителю на 8 марта, но главное – приятный. Туда можно добавить рисунки и поздравления в виде цветов. Пространство для креатива никто не ограничивает.
Что еще интересное можно подарить учителю на 8 марта
Оригинальный подарок учителю может быть еще и бесплатным. «Мел» делал целую подборку таких идей к любому празднику. В качестве подарка можно использовать коллективный букет из бумаги, мегаоткрытку на ватмане или уникальный музыкальный флешмоб. Это особенно подходящий подарок для учителя начальных классов – там совсем не нужны дорогие вещи.
Подобрать подарок на 8 марта учительнице можно из различных мастер-классов. Это станет одновременно креативным и вполне бюджетным подарком. На Tripadvisor есть выбор из разнообразных мастер-классов для москвичей. Там легко вдохновиться подходящей идеей для учительницы из любого города. Не так важно привязывать подарок к школьной тематике.
Оригинальный подарок учителю на 8 марта – идеи:
- Необычная фотография с классом + фоторамка;
- Подарочный сертификат на фотосессию;
- Пазл в виде фотографии с классом;
- Чайный сервиз с авторским оформлением;
- Универсальный косметический набор в весеннем стиле;
- Шкатулка с оригинальным оформлением;
- Набор меда (бывают именные);
- Коллаж из фотографий в весеннем стиле;
- Портрет учительницы;
- Подушка с пожеланиями.
Как подобрать символический подарок учителю на 8 марта
Перед покупкой подарка для учителя нужно учитывать следующие критерии: доступность, цена (не более 3000 рублей), польза подарка. Точно не стоит выбирать что-то дорогое. Педагог может неправильно воспринять ценность такого подарка. Тем более что и закон из 2021 года ограничивает ценность подарка. При переходе за отметку в 3 тысячи рублей он может расцениваться взяткой.
Для классного руководителя стоит выбирать именно полезные вещи. Это может быть недорогая электронная книга или интересный аксессуар для класса. Для обычной учительницы подойдет торт из конфет – это станет еще и необычным подарком (пример – тут). Если подешевле –цветочный горшок. По этой ссылке можно найти возможные предметы различной стоимости. Недорогой подарок учителю легко выбрать.
Варианты подарков учителю на 8 марта не дороже 1000 рублей:
- Календарь с фотографиями учеников;
- Коробка с набором поздравлений;
- Стихи или поздравительная сценка от класса;
- Канцелярские принадлежности;
- Лампа для учительского стола;
- Конфеты + тюльпаны;
- Чехол для телефона в праздничном оформлении;
- Настенные часы;
- Книга (например: «101 история для прекрасных и любимых женщин»);
- Аксессуары для компьютера.
Лучшие недорогие подарки учителю на 8 марта
Мы перечислили десять основных вариантов дешевых подарков. Но можно рассмотреть и такую десятку:
- Кофе;
- Чай в необычной упаковке;
- Смонтированное видеопоздравление от учеников;
- Розочка в колбе;
- Декоративные аксессуары на стол;
- Термос в весеннем оформлении;
- Брошь;
- Подставка для телефона;
- Баночка с печеньем или для печенья;
- Букет, который сделан собственными руками.
Что еще нужно учитывать при выборе подарка
Школьникам легко организовать учителям подарки на 8 марта в школе. Как пример: устроить с несколькими учениками мини-концерт для молодой учительницы. Преподавателю женщине подойдет красивое и искреннее поздравление с букетом. Тут же не стоит забывать и об именных подарках для учителей: зарядные устройства, кружки, ежедневники или даже ручки.
На сайте OZON есть специальный раздел, где перечислены возможные идеи подарков для учителей и их различные ценовые категории. Там же можно выбрать бюджетные подарки учителям от одного ученика – от 200 до 2000 рублей. Представлены и интересные подарочные наборы для учителей. По скидке доступен Beauty Box – необычный подарок для учителя.
Что подарить учителю на 8 марта? Как вообще выбрать подарок на 8 марта? Иногда эти вопросы стоит задать при выборе отдельного подарка для завуча. Тут уже стоит обратить внимание на что-то строгое и солидное. Так, чтобы даже 8 марта подарок связывался с авторитетом и статусом завуча. В таком случае это могут быть фотоальбом, ежедневник или толстая книга.
Подарок учительнице начальных классов
Зато для молодой учительницы подойдет подписка на онлайн-сервис или на специальные курсы. Так у онлайн-школы «Фоксфорд» доступны платные занятия по курсам повышения квалификации. Каждое занятие стоит примерно 1500 рублей. Можно выбрать различные полезные варианты для учительницы по любому предмету. Все уроки для них проводят учителя высшей категории.
В списке возможных вещей стоит обращать внимание на маленькие подарки учителям на 8 марта. Это могут быть символические предметы, мини-награды или даже маленькие аксессуары для учительского стола. Со стороны родителей в качестве подарка учительнице начальных классов на 8 марта подойдет что-то из этих вариантов. Их же можно учитывать при подарках от класса:
- Цветы + сладости;
- Подарочный сертификат;
- Стильная ручка;
- Подписка на онлайн-сервис;
- Книга (учебная или художественная литература);
- Кухонные приборы;
- Обычный букет тюльпанов;
- Кошелек/сумка;
- Оригинальная медаль;
- Билеты в театр.
На какие факторы обратить внимание
В качестве подарка на 8 марта для учительницы начальных классов не стоит выбирать что-то дорогое. Лучше сосредоточиться одновременно на креативе и простоте. Дети могут подготовить интересные рисунки или сделать поделки. В списке выше мы учитывали подарки, которые можно дарить только с помощью родителей. Но не всегда это уместно.
Иностранные издания советуют и такой вариант: заранее узнать предпочтения учителя по подаркам. Если же это уже не сделать, то лучше дарить что-нибудь нейтральное. При подготовке этого материала мы замечали: в большинстве подборок среди советов мелькают настольная лампа и подарки ручной работы. Они вполне подойдут.
Когда предпочтения учителя все-таки известны, то подойдет подарок с уклоном в его увлечения или детали работы. Здесь остается большой простор для выбора. Билеты в театр мы уже упоминали, но вместо них может быть хоть обычный набор маркеров. Он будет полезен в качестве подарка для учительницы начальных классов, которая любит рисовать.
Подарок педагогу в колледже
Подарок педагогу на 8 марта можно выбрать и в интернет-магазине «УчМаг». В нем показаны канцелярские товары, методическая литература, отдельные сувениры. Например, символический подарок педагогу при отсутствии денег – красивая открытка. Важно: никогда не стоит дарить преподавателям в коллледже бытовые предметы, посуду или постельное белье. Такие подарки совсем не подходят к празднику.
Зато с педагогами в колледже больше вариантов для креатива. Такими могут быть интересные подарки для педагогов на 8 марта:
- Электронный планшет/планшет+ручка;
- Сертификат на мастер-класс;
- Красивая кофейная кружка;
- Беспроводная зарядка для телефона;
- Маска для сна;
- Подарочная карта в магазин;
- Растение в горшке;
- Ароматизированные свечи;
- Большой блокнот;
- Подписка на книжный сервис.
Все эти варианты подойдут для педогогов любого возраста (в том числе и для пожилых). Выбрать подарок учителю на 8 марта помогут различные сервисы и официальные сайты магазинов. Ближе к дате большинство из них публикуют отдельные подборки специально к 8 марта (как мы уже рассказывали в примере с OZON).