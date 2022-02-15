Андрес Аранго проводил крещения в католической церкви Святого Григория в американском городе Финикс. В 2021 году прихожане после многих лет заметили неточность в его формулировках. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что он крестил людей не по канону.

Все дело в одном местоимении: «мы» вместо «я»

«Мы крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа», – произносил Аранго. Хотя по канону требовалось говорить «я».

Разница в том, что не община крестит человека, а Иисус – через священника. Отличия принципиальны, считает Ватикан. Поэтому если человека крестили неправильным словами, то вся процедура считается недействительной. И теперь ее надо пройти снова.

Епархия Финикса приводит аналогию с причастием, когда верующий вкушает белый хлеб и вино. Если заменить вино на молоко, то это уже будет не таинство – то же со словами, произносимыми в крещении.

Священник подал в отставку и извинился. А епархия выпускает ответы на часто задаваемые вопросы

Точное число людей, которых Аранго крестил с ошибкой, неизвестно – он работал больше 20 лет в США и в Бразилии. В епархии рассказали о «тысячах» крещенных.

На сайте Епархии Финикса есть страница, где разъясняются особенности ситуации. Например, повлияет ли произошедшее на статус брака (возможно), нужно ли идти на исповедь (нет) и можно ли получить причастие (только после действительного крещения).

Аранго подал в отставку с поста пастора 1 февраля и написал, что «глубоко сожалеет» об ошибке. Несмотря на уход, он продолжит работу с епархией и поможет «исцелить тех, кто был неправильно крещен».