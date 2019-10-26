Валерий чуперка
РПЛ
Футбол
Уфа
Тамбов
Чуперка – самый грязный игрок РПЛ этого сезона. У него 3 удаления и 2 матча дисквалификации
26 октября 2019, 16:18
Сезон Валерия Чуперки из «Тамбова» в нескольких фактах:
1. Получил две желтых карточки (красную) в матче пятого тура против «Оренбурга».
2. Получил красную карточку в матче девятого тура против ЦСКА за мат в адрес судьи.
3. Позже КДК дали ему дисквалификацию на два матча.
4. В матче 14 тура против «Тамбова» получил две желтые карточки за 2 минуты. Снова удаление.
Чуперка год был в ФНЛ вместе с «Тамбовом». Возвращение в РПЛ получается не очень хорошим. Всего 11 матчей, две голевые передачи, восемь желтых карточек и одна красная. И да, это повторения рекорда по количеству удалений за один круг РПЛ: 3 удаления было у Гацкана в сезоне-2016/17.
За всю карьеру у него было 11 удалений.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые