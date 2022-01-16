Звезда «Эйфории» чинит в гараже старые машины и ведет об этом тикток. Там все серьезно: грязь, масло, комбинезон 🔧
В январе состоялась премьера второго сезона сериала «Эйфория». Первый вышел еще в 2019 году. Главную роль в «Эйфории» исполняет актриса Зендея, а одной из других звезд остается Сидни Суини. Это 24-летняя актриса, которая часто играет в сериалах и мини-сериалах. В «Эйфории» она исполняет роль Кэсси Ховард – именно это сделало ее знаменитой.
С февраля 2021 года Сидни Суини ведет тикток syds_garage, где показывает работу над машиной. Первый пост – о покупке Ford Bronco 1969 года. Сначала там все мило: собачка сидит внутри, сама Суини – за рулем. Уже следующий пост посвящен разбору машины и работе над ней в гараже. Этим занимаются Суини и ее напарник. Например, она устанавливала на Ford новую трансмиссию.
Тиктоки Суини собирают от 300 тысяч до 2 миллионов просмотров. 15 января она опубликовала тикток, где показала завершение работы над машиной. Теперь ее Ford Bronco официально может ездить по улицам. Сейчас у этого ролика набралось уже 2,6 миллиона просмотров. Он стал самым просматриваемым за все время существования аккаунта Суини в тиктоке.
Был еще и такой: «Честно, меня теперь можно назвать художником». Там Суини собрала 2 миллиона просмотров:
И такие, где Суини детально показывала работу над машиной:
У Сидни Суини есть еще и инстаграм-аккаунт, где она имеет 4,8 миллиона подписчиков. Там Суини показывает кадры с фотосессий для модных журналов, фотографии из магазинов или с различных вечеринок. Это совершенно другой аккаунт, который никак не сочетается с кучей видео из гаража. Есть в нем и вот такой кадр с автомобилем, но внешне вполне обычный:
В том же инстаграм-аккаунте мелькает июньский рекламный пост, где Суини благодарит Autotrader за помощь в работе над машиной в гараже. Перед рекламной фразой о пользе и помощи от Autotrader она писала такое: «В последние несколько месяцев я работаю над восстановлением машины своей мечты, чтобы подготовить ее к дороге».
Она владеет двумя моделями Ford Bronco – первую купила еще на свое 23-летие. Но это не единственная модель автомобиля, над которой работает Суини. В одном из тиктоков она показывала оригинальный Mustang, которому сразу дала имя – «Бритни». По этому поводу был и еще один рекламный пост – уже в твиттере. Все ее подобные покупки связаны с Autotrader.
Но работа в гараже – это не реклама. Суини рассказывала, что синий – это ее любимый цвет машины. Она всегда мечтала сама реставрировать и восстанавливать автомобили. Перекраска красного Ford Bronco стоила слишком дорого, поэтому Суини отказалась от этой идеи. Сама Суини любит быть за рулем: каталась на картинге и тестировала различные автомобили.