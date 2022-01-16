Звезда «Эйфории» чинит в гараже старые машины и ведет об этом тикток. Там все серьезно: грязь, масло, комбинезон 🔧

В январе состоялась премьера второго сезона сериала «Эйфория». Первый вышел еще в 2019 году. Главную роль в «Эйфории» исполняет актриса Зендея, а одной из других звезд остается Сидни Суини. Это 24-летняя актриса, которая часто играет в сериалах и мини-сериалах. В «Эйфории» она исполняет роль Кэсси Ховард – именно это сделало ее знаменитой.

С февраля 2021 года Сидни Суини ведет тикток syds_garage, где показывает работу над машиной. Первый пост – о покупке Ford Bronco 1969 года. Сначала там все мило: собачка сидит внутри, сама Суини – за рулем. Уже следующий пост посвящен разбору машины и работе над ней в гараже. Этим занимаются Суини и ее напарник. Например, она устанавливала на Ford новую трансмиссию.

Тиктоки Суини собирают от 300 тысяч до 2 миллионов просмотров. 15 января она опубликовала тикток, где показала завершение работы над машиной. Теперь ее Ford Bronco официально может ездить по улицам. Сейчас у этого ролика набралось уже 2,6 миллиона просмотров. Он стал самым просматриваемым за все время существования аккаунта Суини в тиктоке.