Вячеслав Фомин
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#Вячеслав Фомин #РПЛ #Рубин

Игрока молодежки «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Но состояние все еще тяжелое

20 октября 2019, 13:25

твиттер «Рубина»

Заявление «Рубина» по ситуации с 17-летним футболистом Вячеславом Фоминым:

«18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось.

После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым. Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!»

Чуть позже клуб выпустил пояснение. В состоянии Фомина появились улучшения:

твиттер «Рубина»

«БИЗНЕС Online» рассказал о случае с Фоминым еще 19 октября. Вот основное:

  • Фомин не чувствовал, что получил серьезную травму. Он помылся в душе и спокойно сел в клубный автобус.
  • В дороге Фомину резко стало плохо. Вызвали неотложку – там Фомину сразу сделали операцию по ревизии брюшной полости.
  • Фомин потерял два литра крови.
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