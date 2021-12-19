Шайба после удара попала в перекладину и раскололась на части. Один кусок улетел в ворота, но арбитр не засчитал гол
«Летбридж Харрикейнз» – один из аутсайдеров Восточной конференции Западной хоккейной лиги (WHL – один из трех турниров, формирующих Канадскую хоккейную лигу). В последнем матче клуб дома встречался с «Медисин Хат Тайгерс» и обыграл его 5:3.
Почему мы вообще вдруг об этом пишем? В конце первого периода встречи произошел редкий для хоккея эпизод.
За две минуты до конца «Летбридж» провел атаку, и возле ворот «Тайгерс» появилась толпа. Игрок хозяев Тревор Терстон не стал подбираться ближе к воротам и сильно пробил, находясь рядом с синей линией. Итог – шайба разлетелась после попадания в перекладину.
Детальный разбор эпизода:
1. Удар Терстона с синей линии.
2. Попадание шайбы в перекладину, после чего она разлетелась на шесть частей. Одна из них попала в ворота.
3. Одноклубник Терстона даже порадовался заброшенной шайбе, но арбитр отменил ее.
Вот видео эпизода:
После матча Терстон шутил: «Большая ошибка судьи. Что мне еще нужно сделать, чтобы шайбу засчитали?»