Шайба после удара попала в перекладину и раскололась на части. Один кусок улетел в ворота, но арбитр не засчитал гол

«Летбридж Харрикейнз» – один из аутсайдеров Восточной конференции Западной хоккейной лиги (WHL – один из трех турниров, формирующих Канадскую хоккейную лигу). В последнем матче клуб дома встречался с «Медисин Хат Тайгерс» и обыграл его 5:3.

Почему мы вообще вдруг об этом пишем? В конце первого периода встречи произошел редкий для хоккея эпизод.

За две минуты до конца «Летбридж» провел атаку, и возле ворот «Тайгерс» появилась толпа. Игрок хозяев Тревор Терстон не стал подбираться ближе к воротам и сильно пробил, находясь рядом с синей линией. Итог – шайба разлетелась после попадания в перекладину.

Детальный разбор эпизода:

1. Удар Терстона с синей линии.