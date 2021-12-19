Летбридж Харрикейнз
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#Летбридж Харрикейнз

Шайба после удара попала в перекладину и раскололась на части. Один кусок улетел в ворота, но арбитр не засчитал гол

час назад
Илья Егоров

«Летбридж Харрикейнз» – один из аутсайдеров Восточной конференции Западной хоккейной лиги (WHL – один из трех турниров, формирующих Канадскую хоккейную лигу). В последнем матче клуб дома встречался с «Медисин Хат Тайгерс» и обыграл его 5:3.

Почему мы вообще вдруг об этом пишем? В конце первого периода встречи произошел редкий для хоккея эпизод.

За две минуты до конца «Летбридж» провел атаку, и возле ворот «Тайгерс» появилась толпа. Игрок хозяев Тревор Терстон не стал подбираться ближе к воротам и сильно пробил, находясь рядом с синей линией. Итог – шайба разлетелась после попадания в перекладину.

Детальный разбор эпизода:

1. Удар Терстона с синей линии.

2. Попадание шайбы в перекладину, после чего она разлетелась на шесть частей. Одна из них попала в ворота.

3. Одноклубник Терстона даже порадовался заброшенной шайбе, но арбитр отменил ее.

Вот видео эпизода:

После матча Терстон шутил: «Большая ошибка судьи. Что мне еще нужно сделать, чтобы шайбу засчитали?»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер «Летбридж Харрикейнз»
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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