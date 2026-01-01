Летбридж Харрикейнз

Дата основания
1967 г.
Инфо
Выступает в Восточной конференции Западной хоккейной лиги
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Материалы
Материалы
Шайба после удара попала в перекладину и раскололась на части. Один кусок улетел в ворота, но арбитр не засчитал гол
#Летбридж Харрикейнз
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