Гол из «Убойного футбола» – в третьей лиги Англии. Игрок подбросил мяч в воздухе, сам себе сделал пас и пробил в девятку 💥

Так гениально подработал и пробил игрок «Кембриджа» (если что, команда не имеет отношения к знаменитому университету) Бен Ворман.

Ворману 20 лет. В 2017-м он стал самым молодым игроком в истории клуба, который за него сыграл. После он ездил по арендам в другие команды, но сейчас снова играет за «Кембридж». И этот шедевр – первый гол Вормана на таком уровне.

В твиттере он гол прокомментировал просто: «Что за ночь!»