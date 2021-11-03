Гол из «Убойного футбола» – в третьей лиги Англии. Игрок подбросил мяч в воздухе, сам себе сделал пас и пробил в девятку 💥
Матч третьей по статусу лиги Англии (играют «Моркамб» и «Кембридж Юнайтед») – и внезапно такая красота покруче голов Лиги чемпионов.
Так гениально подработал и пробил игрок «Кембриджа» (если что, команда не имеет отношения к знаменитому университету) Бен Ворман.
Ворману 20 лет. В 2017-м он стал самым молодым игроком в истории клуба, который за него сыграл. После он ездил по арендам в другие команды, но сейчас снова играет за «Кембридж». И этот шедевр – первый гол Вормана на таком уровне.
В твиттере он гол прокомментировал просто: «Что за ночь!»
В интервью клубному тв Ворм сказал, что просто рискнул в моменте с голом: «Я подумал, а почему бы и нет. Я не осознавал, как высоко мяч полетел после моего первого касания. Пришлось сосредоточиться на мяче, и к счастью, он оказался в углу ворот».