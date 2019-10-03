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#Луис Суарес #Футбол #Лига чемпионов #Барселона #Интер

Суарес забил в этом сезоне ЛЧ два гола: столько же, сколько за два предыдущих

03 октября 2019, 00:53

AFLO / Global Look Press

Лига чемпионов 2017/18:

  • Единственный гол Суареса – в четвертьфинале в ворота «Ромы».
  • Помимо гола, у Суареса четыре ассиста.
  • Всего уругваец сыграл 10 матчей: 6 в группе и 4 в плей-офф.

Лига чемпионов 2018/19:

  • Суарес не забивает до полуфинала: теперь один гол получает «Ливерпуль», а потом «Барса» вылетает (как и год назад).
  • На этот раз Суарес сделал три ассиста.
  • Опять 10 матчей: 4 в группе и 6 в плей-офф.

Лига чемпионов 2019/20:

  • Суарес пропускает начало сезона из-за травмы, но восстанавливается к ЛЧ.
  • В первом туре «Барселона» играет 0:0 с «Боруссией». Во втором – Суарес забивает два мяча и приносит команде победу над «Интером».
  • В чемпионате, несмотря на травму, у него уже есть три мяча: три матча он сыграл целиком, а еще два – меньше тайма.
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