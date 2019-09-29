Бегун помог сопернику закончить гонку на ЧМ: взял под руку и дотащил до финиша

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре прошел квалификационный забег на 5000 метров. Победил эфиоп Селемон Барега, но всеобщее внимание привлек бегун из Гвинеи-Биссау Сункар Дабо.

Он финишировал примерно на пять минут позже победителя, после чего помог добраться до финиша спортсмену из Арубы Джонатану Басби. Тот очень тяжело передвигался из-за серьезной жары. Дабо взял Басби под руку и помог дойти до финишной черты.

«Любой спортсмен в такой ситуации сделал бы то же самое, – уверен Дабо. – Нет ничего особенного в том, чтобы помочь парню из другой страны. Что он сказал? Поблагодарил».

Впрочем, время Басби не засчитали. Зато появилась красивая история.