Сербы обиделись на Шакири за куртку с логотипом Армии освобождения Косова. Хотя он ее не надевал, но три года назад провоцировал их на ЧМ
Швейцария победила 2:0 Северную Ирландию в квалификации к ЧМ-2022. Джердан Шакири отыграл 90 минут, а после матча давал интервью. Что было дальше:
- В это время к нему подошел неизвестный мужчина и надел на Шакири куртку.
- На куртке была эмблема Армии освобождения Косова.
- Шакири заметил эмблему и снял куртку, но улыбнулся. Затем продолжил интервью.
Реакция швейцарской федерации футбола была следующей: «Это неприемлемо, когда люди используют футбол для политической пропаганды. Шакири повел себя образцово, сохранял спокойствие и не отреагировал. Ответственный за этот эпизод человек допрашивается полицией. Теперь ему запрещено посещать стадион».
Еще эмоциональнее отреагировали сербы. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович заявил, что в ФИФА готовится письмо: «Требуем немедленного ответа и самых строгих санкций в отношении Шакири за пропаганду криминальной террористической организации».
Армия освобождения Косово – это албанская военизированная организация, которая боролась за независимость Косово от Сербии. Сербские власти обвиняют ее в террористических актах против сербского населения, его массового истребления и изгнания из Косово.
Шакири родился в семье косовских албанцев на территории Косово, позже эмигрировав с семьей в Швейцарию. На ЧМ-2018 в игре против Сербии он забил победный гол и показывал орла. Это посчитали отсылкой к флагу Албании.
К тому же играл он тогда в бутсах с косовским флагом.
«Это были эмоции, больше ничего не хочу говорить», – сказал тогда Шакири после игры о своем жесте. А просьбу сделать заявление для сербских СМИ он проигнорировал и ушел с интервью.
В том же году Шакири не поехал на матч «Ливерпуля» против «Црвены Звезды». Юрген Клопп не стал юлить: «Политика всегда влияет на жизнь. Мы должны быть сосредоточены на футболе».
После матча Швейцарии против Северной Ирландии придраться можно разве что к реакции Шакири, но и здесь едва ли могут быть санкции. Он снял куртку с косовской эмблемой, а владелец куртки наказан. Скорее всего, на этом история и завершится.