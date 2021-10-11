Сербы обиделись на Шакири за куртку с логотипом Армии освобождения Косова. Хотя он ее не надевал, но три года назад провоцировал их на ЧМ

Реакция швейцарской федерации футбола была следующей: «Это неприемлемо, когда люди используют футбол для политической пропаганды. Шакири повел себя образцово, сохранял спокойствие и не отреагировал. Ответственный за этот эпизод человек допрашивается полицией. Теперь ему запрещено посещать стадион».

Еще эмоциональнее отреагировали сербы. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович заявил, что в ФИФА готовится письмо: «Требуем немедленного ответа и самых строгих санкций в отношении Шакири за пропаганду криминальной террористической организации».

Армия освобождения Косово – это албанская военизированная организация, которая боролась за независимость Косово от Сербии. Сербские власти обвиняют ее в террористических актах против сербского населения, его массового истребления и изгнания из Косово.

Шакири родился в семье косовских албанцев на территории Косово, позже эмигрировав с семьей в Швейцарию. На ЧМ-2018 в игре против Сербии он забил победный гол и показывал орла. Это посчитали отсылкой к флагу Албании.

К тому же играл он тогда в бутсах с косовским флагом.