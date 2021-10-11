Джердан Шакири
ЧМ-2022
Швейцария
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#Джердан Шакири #ЧМ-2022 #Швейцария

Сербы обиделись на Шакири за куртку с логотипом Армии освобождения Косова. Хотя он ее не надевал, но три года назад провоцировал их на ЧМ

час назад

Скриншот из твиттера

Швейцария победила 2:0 Северную Ирландию в квалификации к ЧМ-2022. Джердан Шакири отыграл 90 минут, а после матча давал интервью. Что было дальше:

  • В это время к нему подошел неизвестный мужчина и надел на Шакири куртку.
  • На куртке была эмблема Армии освобождения Косова.
  • Шакири заметил эмблему и снял куртку, но улыбнулся. Затем продолжил интервью.

Реакция швейцарской федерации футбола была следующей: «Это неприемлемо, когда люди используют футбол для политической пропаганды. Шакири повел себя образцово, сохранял спокойствие и не отреагировал. Ответственный за этот эпизод человек допрашивается полицией. Теперь ему запрещено посещать стадион».

Еще эмоциональнее отреагировали сербы. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович заявил, что в ФИФА готовится письмо: «Требуем немедленного ответа и самых строгих санкций в отношении Шакири за пропаганду криминальной террористической организации».

Армия освобождения Косово – это албанская военизированная организация, которая боролась за независимость Косово от Сербии. Сербские власти обвиняют ее в террористических актах против сербского населения, его массового истребления и изгнания из Косово.

Шакири родился в семье косовских албанцев на территории Косово, позже эмигрировав с семьей в Швейцарию. На ЧМ-2018 в игре против Сербии он забил победный гол и показывал орла. Это посчитали отсылкой к флагу Албании.

К тому же играл он тогда в бутсах с косовским флагом.

«Это были эмоции, больше ничего не хочу говорить», – сказал тогда Шакири после игры о своем жесте. А просьбу сделать заявление для сербских СМИ он проигнорировал и ушел с интервью.

В том же году Шакири не поехал на матч «Ливерпуля» против «Црвены Звезды». Юрген Клопп не стал юлить: «Политика всегда влияет на жизнь. Мы должны быть сосредоточены на футболе».

После матча Швейцарии против Северной Ирландии придраться можно разве что к реакции Шакири, но и здесь едва ли могут быть санкции. Он снял куртку с косовской эмблемой, а владелец куртки наказан. Скорее всего, на этом история и завершится.

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