Боснийские фанаты сорвали матч, потом спалили машину судей и напали на них с прутьями. Президент проигравшего клуба забанен на два года
«Вележ Мостар» и «Борац Баня Лука» располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата Боснии и Герцеговины. «Вележ» принимал «Борац» и после того, как счет стал 0:2 на 82-й минуте, игра прекратилась.
Возмущенные фанаты выбежали на поле:
«Все произошло очень быстро, – вспоминал игрок «Бораца» Йово Лукич. – Когда мы забили, я обернулся и увидел, как на поле выбежали фанаты. Игроки «Вележа» закричали нам, чтобы мы убегали – все это не шутка. Я побежал в раздевалку и уже думал, что опасности нет, как вдруг получил удар в голову. Посмотрел – и увидел ботинок, которым меня ударили».
Игру попытались возобновить, но ничего не вышло – она была завершена досрочно. Один из членов делегации слышал крики президента «Вележа» Шемсудина Хасича в адрес судей, что они не покинут стадион живыми.
Главный ужас был дальше. Судья, помощник и инспектор матча уехали на машине, но в одном из тоннелей пятеро хулиганов ее остановили. Они бросили файер в машину, а затем атаковали всех троих железными прутьями.
Машина сгорела, инспектор угодил в больницу, а преступников ищет полиция.
Интереснее всех отреагировал Хасич, объяснивший пожар в машине неполадками в тормозной системе. «Думаю, что рулевое управление машиной осуществлялось дистанционно», – ну очень злая ирония Хасича, учитывая его недовольство судейством матча.
«С начала чемпионата все десять игр «Вележа» судились не нейтрально, а против него – все нейтральные эксперты это могут подтвердить», – злился Хасич. Этим он и объяснил слишком негативную энергию на стадионе во время матча, уверяя, что пытался помешать беспорядкам.
Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Зелькович не впечатлился речью Хасича и обвинил в происшествии именно его, а заодно и припомнил подстрекательские, по его мнению, речи Хасича за последние три месяца.
«Вележ» – третья команда прошлого сезона, «Борац» – действующий чемпион. «У нас нет никаких механизмов для защиты, – заявил Хасич. – Пусть федерация делает, что хочет».
Она и сделала. Вот итоги:
🆘 «Вележу» засчитано поражение 0:3.
🆘 Клуб оштрафован на 10000 боснийских конвертируемых марок (примерно пять тысяч евро или полмиллиона рублей).
🆘 Стадион дисквалифицирован на шесть игр.
🆘 Хасичу выписан бан на два года. На это время он отстранен от спортивной деятельности.