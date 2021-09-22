Боснийские фанаты сорвали матч, потом спалили машину судей и напали на них с прутьями. Президент проигравшего клуба забанен на два года

«Все произошло очень быстро, – вспоминал игрок «Бораца» Йово Лукич. – Когда мы забили, я обернулся и увидел, как на поле выбежали фанаты. Игроки «Вележа» закричали нам, чтобы мы убегали – все это не шутка. Я побежал в раздевалку и уже думал, что опасности нет, как вдруг получил удар в голову. Посмотрел – и увидел ботинок, которым меня ударили».

Игру попытались возобновить, но ничего не вышло – она была завершена досрочно. Один из членов делегации слышал крики президента «Вележа» Шемсудина Хасича в адрес судей, что они не покинут стадион живыми.

Главный ужас был дальше. Судья, помощник и инспектор матча уехали на машине, но в одном из тоннелей пятеро хулиганов ее остановили. Они бросили файер в машину, а затем атаковали всех троих железными прутьями.

Машина сгорела, инспектор угодил в больницу, а преступников ищет полиция.