чемпионат Боснии и Герцеговины

Дата основания
2000 г.
Количество команд
12
Лента
Материалы
Материалы
Боснийские фанаты сорвали матч, потом спалили машину судей и напали на них с прутьями. Президент проигравшего клуба забанен на два года
#Вележ Мостар
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