В чемпионате Турции игрок весь матч резал лезвием соперников

Это не единственная дикая история в матче. «Амедспор» располагается на территории турецкого Курдистана (который давно борется за независимость от Турции), «Сакарьяспор» находится недалеко от Стамбула, так что атмосфера была накалена с самого начала. Помимо многочисленных стычек, футболистам досталось и от фанатов «Сакарьяспора». После игры клубы обменялись гневными интервью с обвинениями в адрес соперника.



Что касается Чалара, то пока неизвестно, какие санкции будут к нему применены.