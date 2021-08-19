Англия ввела новые офсайдные линии. Они толще и дадут засчитывать десятки лишних голов за сезон

Каким был повод: голы отменялись из-за офсайдов, которые фиксировались у игроков даже в том случае, если визуально их не было видно. Казалось, что игроки точно на одной линии, но техника высчитывала лишние сантиметры и отменяла голы.

Как решать проблему: АПЛ придумала сделать офсайдные линии более толстыми.

Как это осуществить: процесс будет тот же – с нанесением однопиксельных линий, но затем наносятся более толстые линии в трансляции. Уже по ним и определяется офсайд (или не офсайд).

Как в целом это объясняется: тут слово главе судейского комитета Англии Майклу Райли. Он говорит: «Мы возвращаем в игру 20 голов, которые отменялись в прошлом сезоне из-за тщательной экспертизы. Больше не будет офсайдов из-за ногтей на ногах и носов игроков».

Где АПЛ это подсмотрела: на Евро-2020 и в чемпионате Нидерландов, где толщина линии – 10 сантиметров (две линии по 5 см).