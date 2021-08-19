Англия ввела новые офсайдные линии. Они толще и дадут засчитывать десятки лишних голов за сезон
Бесконечные жалобы на VAR вынудили АПЛ дорабатывать правила. В 2022-м лига получит полуавтоматическую систему фиксации офсайдов. Работать она будет по тому же принципу, что и фиксация взятия ворот. Она уже была опробована на клубном ЧМ и готовится в АПЛ к сезону-2022/23.
Пока же начался сезон-2021/22 и решать проблему офсайдов лига пытается изменением ширины линий.
Каким был повод: голы отменялись из-за офсайдов, которые фиксировались у игроков даже в том случае, если визуально их не было видно. Казалось, что игроки точно на одной линии, но техника высчитывала лишние сантиметры и отменяла голы.
Как решать проблему: АПЛ придумала сделать офсайдные линии более толстыми.
Как это осуществить: процесс будет тот же – с нанесением однопиксельных линий, но затем наносятся более толстые линии в трансляции. Уже по ним и определяется офсайд (или не офсайд).
Как в целом это объясняется: тут слово главе судейского комитета Англии Майклу Райли. Он говорит: «Мы возвращаем в игру 20 голов, которые отменялись в прошлом сезоне из-за тщательной экспертизы. Больше не будет офсайдов из-за ногтей на ногах и носов игроков».
Где АПЛ это подсмотрела: на Евро-2020 и в чемпионате Нидерландов, где толщина линии – 10 сантиметров (две линии по 5 см).
Насколько это было согласовано: голландцы проигнорировали правила ФИФА. Журналист ESPN Дэйл Джонсон рассказывал, что АПЛ просила ФИФА разрешения на ввод погрешности при офсайде и получила отказ. Голландцы никого просить не стали, а просто ввели эти линии.
Как это отобразится во время просмотра: процесс рисования офсайда по телевизору уже не покажут. Только конечный результат.
Как уже это работает: в первом туре «МЮ» грохнул 5:1 «Лидс», а гол Бруну Фернандеша не был бы засчитан в прошлом сезоне, но уже засчитан в этом.
Что по этому поводу думает УЕФА: президент Александер Чеферин еще прошлой весной высказался против тонких линий. «Один сантиметр – не офсайд. Смысл правила не в этом. Нужны более толстые линии. Сейчас они рисуются субъективно. Один сантиметр может испортить сезон для клуба». Тогда он предложил не учитывать офсайды в пределах 10-20 см.
Что теперь говорит ФИФА: президент Джанни Инфантино признает, что правило офсайда при VAR нужно улучшать. Но исключает отказ от VAR: «Система приносит гораздо больше справедливости, исправляются большие ошибки».
А Арсен Венгер, как старший по глобальному развитию футбола в ФИФА, трудится над тем, чтобы на ЧМ-2022 автоматическая система определения офсайдов уже была введена.