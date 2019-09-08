Франция принимала Албанию: организаторы перепутали гимн с Андоррой, а диктор извинился перед ... Арменией
Сборная Албании приехала на «Стад де Франс» для матча с Францией на отбор Евро-2020. Команды выстроились в линии, диктор включил первый гимн. И албанцы не поняли, что происходит.
На видео заметно, как игроки непонимающе переглядываются, а фанаты на трибунах свистят. Это был гимн Андорры. Извиняясь за перепутанную аудиодорожку, диктор стадиона сам перепутал Албанию с Арменией.
Игроки сборной отказывались начинать игру, пока им не включат верный гимн. Возникла задержка со стартом. Позже главный тренер Франции Дидье Дешам сказал, что все понимает: «Я извинился перед скамейкой запасных и тренером. Этого не должно было случиться, но это произошло. Я понимаю позицию албанцев, и логично, что мы ждали, пока они не услышат свой гимн».
В самой игре все было без интриги. Франция легко выиграла 4:1.
- Коман забил первые голы за сборную с 2016-го.
- Гризманн впервые в карьере промазал пенальти за сборную.
- Еще забил 21-летний дебютант Жонатан Иконе – когда-то парень не подошел «ПСЖ», зато теперь сияет за «Лилль».
- После 5 туров в группе H Франция лидирует вместе с Турцией и Исландией (по 12 очков), а Албания далеко (минус 6) идет следом за ними.