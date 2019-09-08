Франция принимала Албанию: организаторы перепутали гимн с Андоррой, а диктор извинился перед ... Арменией

На видео заметно, как игроки непонимающе переглядываются, а фанаты на трибунах свистят. Это был гимн Андорры. Извиняясь за перепутанную аудиодорожку, диктор стадиона сам перепутал Албанию с Арменией.

Игроки сборной отказывались начинать игру, пока им не включат верный гимн. Возникла задержка со стартом. Позже главный тренер Франции Дидье Дешам сказал, что все понимает: «Я извинился перед скамейкой запасных и тренером. Этого не должно было случиться, но это произошло. Я понимаю позицию албанцев, и логично, что мы ждали, пока они не услышат свой гимн».