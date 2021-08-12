Футболисты худшей команды Норвегии привели ночью на стадион девушек. Занимались с ними сексом и бегали голыми по полю

Норвежское издание BT рассказало великую историю.

Двенадцать футболистов клуба «Бранн» пришли на свой стадион поужинать и отметить подписание нового игрока. Они привели на стадион четырех девушек от 20 лет и сдали телефоны. Но камеры внутри сняли, что случилось дальше.

После полуночи футболисты на стадионе занимались с приглашенными девушками сексом. И еще бегали по полю полуголыми. Стадион футболисты покинули только в пять утра.