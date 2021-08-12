Футболисты худшей команды Норвегии привели ночью на стадион девушек. Занимались с ними сексом и бегали голыми по полю
Норвежское издание BT рассказало великую историю.
Двенадцать футболистов клуба «Бранн» пришли на свой стадион поужинать и отметить подписание нового игрока. Они привели на стадион четырех девушек от 20 лет и сдали телефоны. Но камеры внутри сняли, что случилось дальше.
После полуночи футболисты на стадионе занимались с приглашенными девушками сексом. И еще бегали по полю полуголыми. Стадион футболисты покинули только в пять утра.
Фото и видео с той вечеринки в открытом доступе нет, но спортивный директор «Бранна» Джимми Якобсен подтвердил, что такая история действительно была:
«У нас был утром с игроками очень серьезный разговор. Конечно, все двенадцать футболистов получат наказание. Но мы не можем сейчас всех отстранить – провинившихся слишком много».
Имена 12 футболистов «Бранн» тоже не оглашает публично.
Председатель правления клуба говорит, что ситуация случилась в самый неподходящий момент. Он верит, что спортивный директор и тренер примут «мудрое решение» по отношению к игрокам.
Под «неподходящим моментом» стоит понимать турнирное положение «Бранна». Клуб идет на последнем месте в чемпионате Норвегии. За 14 туров «Бранн» только один раз победил и отстает от предпоследней команды на пять очков.
Следующий матч «Бранн» сыграет 15 августа. На том самом стадионе.
Скорее всего, футболисты «Бранна» отмечали приход в команду Паллесена Кнудсена. Он вернулся в клуб спустя четыре года.
«Бранн» – один из старейших клубов Норвегии (основан в 1908-м). Три раза выигрывал чемпионат, в последний раз это было в 2007 году. Клуб периодически попадает в еврокубки. В сезоне-2005/06 «Локомотив» прошел «Бранн» в Кубке УЕФА.