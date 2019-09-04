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«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
По итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка России калининградская «Балтика» получила в соперники московский «Локомотив». Он был одним из четырех вариантов – «Балтика» могла попасть также на «Зенит», ЦСКА или «Краснодар».
Пресс-служба калининградцев опубликовала видео, где главный тренер «Балтики» Евгений Калешин изображен в виде Бараки – персонажа из игры Mortal Kombat. На выбор даются еще четыре героя (тренеры предполагаемых соперников), а также арена сражения (матч пройдет на стадионе «Калининград»).
То же самое видео в инстаграме было удалено. Предполагается, что по причине опубликованных в нем даты и времени начало матча (25 сентября, 19:30). На самом деле, они станут известны позже.
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