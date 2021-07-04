Йоан Висса
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Лорьян
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#Йоан Висса #Лига 1 #Лорьян

Игрок «Лорьяна» попал в больницу с ожогами глаз. В полночь к нему пришла женщина – и брызнула кислотой в лицо

04 июля, 19:59

Keystone Press Agency/Global Look Press

Йоан Висса – один из главных игроков «Лорьяна». В сезоне-2020/21 он провел 38 матчей в Лиге 1, забил десять голов и сделал четыре ассиста. В один из дней межсезонья у Виссы случилась неожиданная проблема. «Лорьян» написал у себя на сайте, что 2 июля он был срочно госпитализирован на операцию. Другие детали «Лорьян» не рассказал.

Зато потом стали известны подробности: Висса попал в больницу с ожогами глаз. L’Equipe писал со ссылкой на материалы расследования, что в тот день к нему домой приходила женщина. Она просила автограф для сына. Дальше информация разная и пока не подтверждалась – имя женщины нигде не называется. Известно, что она вернулась к Виссе в полночь.

Висса перенес операцию на глазу. Его окружение утверждает, что все прошло успешно. Пока не ясны только долгосрочные последствия его травм. Сейчас Висса находится в стабильном состоянии. Прокурор суда Лорьяна Стефан Келленберг держит расследование на контроле. Полиция подозревает, что именно та женщина брызнула ему в лицо и на тело кислоту.

UPD. Арестована 32-летняя женщина. У нее случилось психическое расстройство на фоне выкидыша. Она представлялась социальным работником и пыталась проникнуть в дома семей, чтобы выкрасть новорожденного ребенка.

Перед этим Висса выкладывал в инстаграм фото с ребенком. Тогда еще ничто не предвещало такие события. В конфликтах Висса обычно не участвует. «Лорьян» часто использует его фото в постах о мотивации:

Висса – скромный игрок. Не любит машины, в детстве мечтал стать космонавтом. Он проводит свободное время с семьей, смотрит сериалы. Сейчас играет на месте форварда, но в детстве был вратарем. С 12 до 16 лет Висса вообще занимался регби параллельно с футболом. Его главная карьерная черта – работа над собой.

Игрок в футзал Кевин Рамирес рассказывал еще одну историю о Виссе: «Я остаюсь партнером компании Footboks, которая предлагает продукты для восстановления и гидратации для спортсменов высокого уровня. Вы получаете их в коробке каждый месяц. Мы втроем справляемся с этим. Это я, Йоан Висса, который эволюционирует в «Лорьяне», и Сэми, друг».

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