Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит

В первом матче квалификации ЛЧ «Порту» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Еще до гола «Порту» вратарь Аугустин Марчесин красиво потащил сильный удар Кабелья. Это чудо на видео от «Матч ТВ» – с 5:03. Сегодня будет ответная игра, где Марчесин – главный соперник «Краснодара». Чтобы пройти дальше, «Краснодару» нужно забивать больше одного мяча.

В первом туре чемпионата Португалии Марчесин снова творил. «Порту» на выезде неожиданно проиграл «Жил Висенте» 1:2, но матч во многом запомнился двойным спасением вратаря. Сначала он отразил непростой удар издали, а затем фантастически отреагировал на добивание с близкого расстояния (посмотрите тут с 0:58). В последний момент Марчесин поднял руку и отбил мяч на угловой.

«Порту» купил Марчесина всего неделю назад за 7,5 миллиона евро. На первый взгляд трансфер не очень вписывается в политику клуба, ведь Марчесину уже 31 год. Но после этого забега и чудо-спасения понимаешь, почему «Порту» забрал к себе именно его.

Марчесин классно играет на линии и выбирает позицию. Еще раз вспомните удар Кабелья, а потом посмотрите обзор этого матча. Самый сок начинается на 55-й секунде.

Марчесин восхищался Касильясом, а теперь его заменил

Икер Касильяс 1 мая перенес инфаркт, но вернулся к тренировкам через пару месяцев. Затем сообщалось, что «Порту» предложил ему работу в структуре клуба. Самое интересное, что Марчесин всю карьеру ставил Касильяса себе в пример.

«Мне с детства нравился Икер Касильяс. Я испытываю к нему огромное восхищение. Я рос на игре Икера, когда он еще играл в «Реале». Мне всегда нравилось, что он делает нереальные сейвы. Очень трудно быть на высшем уровне в течение стольких лет, а он все еще остается», – рассказывал Марчесин этой весной.

Когда Марчесин только начинал карьеру, чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Убальдо Фильоль спросил его, кто для него лучший вратарь мира. «Касильяс», – ответил Марчесин. Фильоль возразил: «Ты ошибаешься. Лучший – это ты. Каждый раз, когда выходишь на поле, ты должны верить в это: лучший в мире – это ты».

Марчесин вырос в деревне Сан-Каэтано, в которой живет меньше 10 тысяч человек. В той небогатой среде он только лишь мечтал о большой карьере футболиста. Два раза в неделю он ездил на тренировки за 70 километров от дома: утром тренировался, днем возвращался и шел в обычную школу.

До 14 лет Марчесин играл нападающего, а потом, когда у команды не оказалось вратаря, сам встал в ворота – тренерам это понравилось. Кажется, Марчесин должен был стать вратарем сразу: дядя и его друг ставили племянника к стене и лупили мячом. Мальчик от ударов не уклонялся.