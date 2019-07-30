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#Китайская лига #РПЛ #Фернандо #Аксель Витсель #Халк

Все 10 трансферов из России в Китай

30 июля 2019, 18:37

● Фернандо − лето-2019. 
«Спартак» −> «Бейцзин Гуоань».
15 млн евро.

● Халк − лето-2016. 
«Зенит» −> «Шанхай Теллэйс».
55,8 млн евро.

● Аксель Витсель − зима-2017. 
«Зенит» −> «Тянцзинь Цюаньцзянь».
20 млн евро.

● Вагнер Лав − лето-2013. 
ЦСКА −> «Шаньдунь Лунэнь».
12 млн евро.

● Одил Ахмедов − зима-2017. 
«Краснодар» −> «Шанхай Теллэйс».
7 млн евро.

● Звездан Мисимович − зима-2013. 
«Динамо» −> «Бейцзин Жанхэ».
3,5 млн евро.

● Жереми Бокила − лето-2015. 
«Терек» −> «Гуанчжоу Фули».
2,2 млн евро.

● Сольви Оттесен − зима-2015. 
«Урал» −> «Цзянсу Сунин».
0,75 млн евро.

● Сеитиро Маки − весна-2011. 
«Амкар» −> «Шэньчжень».
 Бесплатно.

● Евгений Долгов − зима-1994. 
«Динамо» −> «Шэньян Хуаян».
Нет данных.

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Все фото: Imago-Images/Global Look Press
Вот текст о том, как Китай привлекает легионеров в сборную и выводит их из-под лимита:
Особенности натурализации игроков в Китае: теперь нужно учить политику, культуру и гимн
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