Приятель Неймара играет в Хабаровске. Он уже прошел через лиги Таиланда, Вьетнама и Малайзии

26-летний бразильский нападающий Патрик Круз – 13 входящий трансфер хабаровского СКА. Любопытно, что клуб, по данным Transfermarkt, не потратил на эти покупки ни рубля. Среди всех трансферов были игроки «Шинника», «Анжи», «Зенита-2». Патрик Круз же, перешедший из тайской команды «Чонбури», стал самым экзотичным вариантом.

В карьере Круза было 9 команд. Патрик стартовал в «Сан-Паулу», потом ушел во «Фламенго», из которого трансфернулся в «Коринтианс. После этого дела у него пошли, мягко говоря, не очень хорошо:

• Год поиграл в Индонезии, потом уехал в Малайзию.

• После сезона в Малайзии отправился во Вьетнам, где тоже отыграл лишь сезон.

• Дальше были возвращение в Малайзию на 9 месяцев и трансфер в «Чонбури» из Таиланда.