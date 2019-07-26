Приятель Неймара играет в Хабаровске. Он уже прошел через лиги Таиланда, Вьетнама и Малайзии
26-летний бразильский нападающий Патрик Круз – 13 входящий трансфер хабаровского СКА. Любопытно, что клуб, по данным Transfermarkt, не потратил на эти покупки ни рубля. Среди всех трансферов были игроки «Шинника», «Анжи», «Зенита-2». Патрик Круз же, перешедший из тайской команды «Чонбури», стал самым экзотичным вариантом.
В карьере Круза было 9 команд. Патрик стартовал в «Сан-Паулу», потом ушел во «Фламенго», из которого трансфернулся в «Коринтианс. После этого дела у него пошли, мягко говоря, не очень хорошо:
• Год поиграл в Индонезии, потом уехал в Малайзию.
• После сезона в Малайзии отправился во Вьетнам, где тоже отыграл лишь сезон.
• Дальше были возвращение в Малайзию на 9 месяцев и трансфер в «Чонбури» из Таиланда.
Любопытно, но на Transfermarkt показана статистика Патрика Круза только за последние два сезона. В чемпионатах Малайзии и Таиланда он провел лишь восемнадцать матчей, в которых забил 7 мячей.
Чем же он привлек СКА – об этом можно только гадать. Во-первых, этот трансфер для них бесплатный (кстати, во все свои команды Круз переходил в статусе свободного агента – за него никогда не платили деньги).
Во-вторых, Круз – бывший партнер Неймара по молодежной сборной Бразилии. Вместе они играли за команды U-16 и U-20. Кстати, они до сих пор общаются. К примеру, недавно они (вместе с Кака) записали видеообращение Мамаду Сумаре, с которым Круз вместе играл за малазийский «Паханг».
И да, друг на друг Неймар и Патрик в инстаграме не подписаны. Более того, у Круза в ленте нет ни одного упоминания о Неймаре.