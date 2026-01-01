Марсель Пруст

Годы жизни
1871-1922
Инфо
Французский писатель, новеллист и поэт, романист
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Материалы
Познер рассказывает про любимые книги и знакомства с писателями: Стейнбек пил с незнакомцами в подъезде Москвы, Хемингуэй приходил в гости
#Владимир Познер