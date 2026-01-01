Марко Фабри

Дата рождения
2 февраля 1988 г.
Достижения
2-кратный призер чемпионатов Европы
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Фигурное катание
Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию