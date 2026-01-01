Марк Кукурелья

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20 звезд, которых вы увидите на этом молодежном Евро
#Евро-2021
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес