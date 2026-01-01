Марк Цукерберг

Дата рождения
14 мая 1984 г.
Факт
Состояние на 2021 г. - 86,5 млрд. долл
Лента
Материалы
Зачем фейсбук меняет название – спустя 16 лет? Почему вообще называется Facebook? И как менял название раньше?
#Facebook