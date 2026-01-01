Максим Кицын

Дата рождения
24 декабря 1991 г.
Достижения
Победитель молодежного ЧМ-2011.
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Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ
#Матвей Мичков