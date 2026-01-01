Магнар Сольберг

Дата рождения
4 февраля 1937
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион (биатлон)
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Материалы
Олимпийский чемпион по биатлону тренировал стрельбу, становясь в муравейник под собачий лай
#Олимпиада