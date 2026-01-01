лыжное двоеборье

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Олимпийский вид спорта, сочетающий прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки
Факт
Был включен в программу всех зимних Олимпиад
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Состав сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022