лыжное двоеборье

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Олимпийский вид спорта, сочетающий прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки
Факт
Был включен в программу всех зимних Олимпиад
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Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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