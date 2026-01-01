Лукас Окампос

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Как «Севилья» стала такой крутой: отстроилась за сезон, бьет по флангам и научилась играть вне дома
#Севилья
Героизм в Севилье: Окампос забил победный гол и встал в ворота, где отразил удар чужого вратаря
#Лукас Окампос