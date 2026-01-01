Дмитрий Пучков

Дата рождения
2 августа 1961 г.
Инфо
Российский писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр
Лента
Материалы
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
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#ютуб и тв
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