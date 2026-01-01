Борис Пастернак

Годы жизни
1890-1960
Инфо
Русский поэт, писатель и переводчик
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Зачем Тарантино ездил на могилу Пастернака и сидел там, прислонившись к надгробию
#Квентин Тарантино