Лилли Вачовски

Дата рождения
29 декабря 1967 г.
Инфо
Создатель фантастической трилогии "Матрица"
Лента
Материалы
Самый известный трансгендерный переход в культуре. Как братья Вачовски стали сестрами Вачовски и отразили это в «Матрице»
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#Лана Вачовски
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